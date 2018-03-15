Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Марокко обнаружили древнейшие следы ДНК Homo sapiens в Африке

Наука
15 марта, 23:59 UTC+3 РАБАТ РАБАТ 15, марта. /ТАСС

Возраст обнаруженных следов ДНК оценивается в 15 тыс. лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

РАБАТ, 15 марта. /ТАСС/. Древнейшие в Африке следы ДНК современного человека - Homo sapiens - обнаружены на северо- востоке Марокко группой ученых. Об этом, как передает информационное агентство Maghreb press, сообщило в четверг министерство культуры и коммуникаций королевства.

Находка была сделана международной группой археологов и генетиков в пещере, известной под названием Грот голубей, близ деревни Тафоралт (провинция Беркан, Восточный регион). Обнаруженные следы ДНК Homo sapiens, отмечается в коммюнике министерства, насчитывают около 15 тыс. лет.

В составе группы ученых, совершивших важную находку, есть специалисты из университетов Марокко, Германии и Великобритании.

"Превосходное знание истории заселения человеком Северной Африки имеет решающее значение для наилучшего понимания вида Homo sapiens", - отмечает один из ученых - Саид Амзази, представляющий университет Мухаммеда V в Рабате.

"Африка, считающаяся колыбелью человечества, хранит разные человеческие останки, чей возраст превышает несколько тысяч лет. Но впервые речь идет об идентификации на континенте столь древних генетических следов", - говорится в результатах исследования ученых.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Марокко Германия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Страх, бессилие и ярость: США и их союзники произвели еще один холостой залп против России
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Биография Олега Табакова
5
Захарова: Великобритании есть что скрывать в деле Скрипаля
6
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
7
США расширили санкции в отношении РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама