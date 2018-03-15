СМИ: в Марокко обнаружили древнейшие следы ДНК Homo sapiens в Африке

РАБАТ, 15 марта. /ТАСС/. Древнейшие в Африке следы ДНК современного человека - Homo sapiens - обнаружены на северо- востоке Марокко группой ученых. Об этом, как передает информационное агентство Maghreb press, сообщило в четверг министерство культуры и коммуникаций королевства.

Находка была сделана международной группой археологов и генетиков в пещере, известной под названием Грот голубей, близ деревни Тафоралт (провинция Беркан, Восточный регион). Обнаруженные следы ДНК Homo sapiens, отмечается в коммюнике министерства, насчитывают около 15 тыс. лет.

В составе группы ученых, совершивших важную находку, есть специалисты из университетов Марокко, Германии и Великобритании.

"Превосходное знание истории заселения человеком Северной Африки имеет решающее значение для наилучшего понимания вида Homo sapiens", - отмечает один из ученых - Саид Амзази, представляющий университет Мухаммеда V в Рабате.

"Африка, считающаяся колыбелью человечества, хранит разные человеческие останки, чей возраст превышает несколько тысяч лет. Но впервые речь идет об идентификации на континенте столь древних генетических следов", - говорится в результатах исследования ученых.