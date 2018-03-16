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Путин отметил уникальность исследований, которые проводят в медцентре им. Алмазова

Наука
16 марта, 15:41 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, марта. /ТАСС

Сотрудники лаборатории рассказали президенту о направлениях, которыми занимаются, в частности, исследованием ДНК и сахарного диабета у детей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил уникальность исследований, которые проводятся в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова. "Уникальная площадка", - заявил он, посещая лабораторию центра.

Здесь он пообщался с сотрудницами лаборатории, они рассказали ему о направлениях, которыми занимаются, в частности, исследованием ДНК и сахарного диабета у детей. Глава центра Евгений Шляхто считает, что сочетание в стенах центра научных и практических медицинских возможностей дает очень большой эффект. В частности, Шляхто рассказал о конкретных примерах того, как научные исследования на клеточном уровне позволяют лечить заболевания сосудов, а также предупреждать появление врожденных патологий у детей. По словам Шляхто, здесь занимаются технологией редактирования генома и уже создан крупный биобанк данных. "Впечатляет", - оценил увиденное глава государства.

Шляхто подробно рассказал Путину об истории создания медцентра и планах по его развитию. В настоящее время в Центре работают 7 тыс. сотрудников, обучение проходят более 2 тыс. специалистов. В Центре, по словам Шляхто, соединены фундаментальные и прикладные исследования и оказание многопрофильной специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, а также подготовка научных и врачебных кадров.

Медицинская помощь оказывается как взрослым, так и детям, включая новорожденных. Клиники Центра размещены в пяти зданиях, в нем также объединены семь научных институтов.

Шляхто рассказал Путину о планах по строительству научно-образовательного комплекса, который будет способствовать подготовке специалистов нового уровня, владеющих современными методами диагностики, генная и клеточная терапия, компьютерное моделирование, виртуальная хирургия. На 2017 год запланирована подготовка проектной документации, сроки строительства определены на 2019-2023 годы.

"Вас можно поздравить", - сказал Путин.

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