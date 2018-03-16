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Sky: британские ученые воссоздали голос Кеннеди с помощью компьютерной технологии

Наука
16 марта, 18:14 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 16, марта. /ТАСС

Как отмечают разработчики, им удалось воссоздать звучание голоса экс-президента США, которое невозможно отличить от оригинала

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Джон Кеннеди, 1963 год

Джон Кеннеди, 1963 год

© National Archive/Newsmakers

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Британские ученые "оживили" голос Джона Кеннеди с помощью современной компьютерной технологии, которая позволяет "звуковой копии" 35-го президента США произнести любой написанный текст. Об этом в пятницу сообщает британский телеканал Sky News.

Исследователи компании "ЦереПрок" из Эдинбурга обработали с помощью специальной программы записи более 800 выступлений Кеннеди в теле- и радиоэфире. Это позволило им выделить более 116 тыс. фонем [звуковых отрывков], каждая продолжительностью всего 0,4 секунды.

"Мы проанализировали не только звуки, но и различные виды интонации, которые были характерны для речи Кеннеди, - рассказал телеканалу главный инженер эдинбургской компании Крис Пидкок. - Более того, мы учли то, как он выделял слова в зависимости от их значимости и места в предложении". В итоге, как отмечают разработчики, им удалось воссоздать звучание голоса Кеннеди, которое невозможно отличить от оригинала.

Столь кропотливая работа заняла у исследователей больше двух месяцев. С помощью полученной технологии исследователи воспроизвели речь американского президента, которую он должен был произнести 22 ноября 1963 в Торговом центре Далласа. Как известно, в тот день Кеннеди был убит в результате покушения. Но текст его речи сохранился до наших дней.

Британский телеканал выдал в эфир отрывок из восстановленной речи: "Невежество и дезинформация, безусловно, препятствуют развитию в масштабах города или отдельной компании, но если они становятся основой внешней политики государства, то это уже ставит под угрозу безопасность всей страны".

Как отмечают разработчики, удивительным образом слова Кеннеди не потеряли актуальности и в наши дни, почти 55 лет спустя после его трагической гибели.

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