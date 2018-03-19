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Томские ученые создадут в Сибири сеть научных станций для исследования вечной мерзлоты

Наука
19 марта, 8:41 UTC+3 19 марта. 19, марта. /ТАСС

Отмечается, что исследование позволит выявить опасность таяния верхних слоев вечной мерзлоты, чтобы в дальнейшем снизить риск возникновения парникового эффекта

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19 марта. /ТАСС/. Томские ученые планируют реализовать в Западной Сибири проект создания сети научных станций и площадок, которые будут использоваться для изучения вечной мерзлоты, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ).

"Западная Сибирь - это идеальная территория для подобных исследований, поскольку здесь находятся разные климатические зоны от полупустынь и степей до арктической тундры. Исследование вечной мерзлоты, которая за Енисеем покрывает почти всю территорию Сибири, позволит ученым выявить опасность таяния ее верхних слоев, чтобы в дальнейшем снизить риск возникновения парникового эффекта", - сказали в пресс-службе.

В вузе добавили, что непрерывный мониторинг, осуществляемый на огромном пространстве от Большеземельской тундры, через Западную и Центральную Сибирь до Восточной Сибири, позволит оперативно фиксировать новые тенденции в изменении климата и ландшафта, избегая при этом погрешностей. Сроки реализации проекта не уточняются.

По словам собеседника агентства, в создании научных станций и площадок для мониторинга климата наряду с учеными ТГУ участвуют исследователи из Института леса СО РАН, Северо-Восточного федерального университета Им. М. К. Аммосова, специалисты из Института полярных и морских исследований Альфреда Вегенера (Германия).

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