Ученые в 2018 году проведут на Таймыре масштабные исследования животного мира

КРАСНОЯРСК, 19 марта. /ТАСС/. Экспедиция для комплексного исследования животного мира пройдет в 2018 году в восточной части полуострова Таймыр в Красноярском крае. Ученые изучат популяции дикого северного оленя, белого медведя, ластоногих, других представителей фауны этой северной земли, рассказали ТАСС в объединенной дирекции "Заповедников Таймыра".

В прошлом году ученые из объединенной дирекции "Заповедников Таймыра" и приглашенные специалисты во время масштабной Пясинской экспедиции изучили значительную часть запада полуострова. Исследования этого года должны замкнуть круг и предоставить науке картину о состоянии природы по всему Таймыру.

Пясинская экспедиция 2017 года считается крупнейшей за последние три десятилетия на Таймыре, ученые собирали информацию с помощью авиации, водной и сухопутной техники. Планируемая Восточная должна стать не менее масштабным мероприятием.

По следам северного оленя

Как рассказала ТАСС заместитель директора объединенной дирекции Екатерина Лисовская, одна из основных задач 2018 года - исследование таймырской популяции дикого северного оленя.

"Надеемся, что получится большой исследовательский проект по дикому северному оленю. Есть данные математического моделирования, но биология это не математика, моделирование не всегда соответствует действительности. После этой экспедиции надеемся закрыть вопрос по состоянию популяции оленя", - сказала Лисовская.

Сейчас в научной среде и прессе преобладают аллармистские представления - численность популяции на Таймыре, откуда животные регулярно мигрируют в Эвенкию и Якутию, оценивают в 350-450 тыс. особей. По мнению ученых, количество дикого оленя сокращается во всех северных регионах страны - сейчас в России обитает около 900 тыс. особей, а несколько десятилетий назад их было 1,5 млн. Главные угрозы парнокопытным - браконьерство и неконтролируемая охота, а также несовершенство законодательной базы, регулирующей разные виды охоты на северного оленя.

Есть данные, что крупнейшая в мире таймырская популяция сократилась почти вдвое за последние десять лет именно из-за перепромысла, охота проводится с нарушением существующих сроков, объемов и способов добычи.

Белый и неголодный

"Попутно мы планируем исследовать ситуацию и по другим видам, ведь изучать только северного оленя, учитывая затраченный объем людских и денежных усилий, привлечение авиации, будет нерационально. Планируем наблюдать различные виды животных и птиц, ихтиофауну. Естественно будем наблюдать и белых медведей", - подчеркнула Лисовская.

Ранее численность белых медведей на Таймыре и арктических островах оценивали в 1,6 - 2,2 тыс. особей.

"Мы можем спорить с имеющимися заявлениями о том, что медведи худые и не имеют достаточной кормовой базы на Таймыре. Ни одного истощенного медведя на полуострове Таймыр мы не наблюдали. Это хорошо упитанные звери... Нередко наблюдаем их в процессе охоты на лахтаков (вид тюленей - прим. ТАСС)", - сказала собеседница агентства.

Крупнейшее лежбище

Планируя наблюдение за медведями, ученые рассчитывают не оставить без внимания и ластоногих: моржей, тюленей, нерпу - основную кормовую базу белых хищников. На востоке Таймыра есть уникальное место - бухта Марии Прончищевой, названная так по имени супруги русского мореплавателя XVIII века, погибшей в этих местах. В 2014 году здесь зафиксировали самое большое лежбище моржей в России.

"Ранее считалось, что крупнейшим местом сосредоточения моржей является остров Врангеля. Но тогда в бухте единовременно было более тысячи особей, вокруг них бродили 30 медведей", - сказала Лисовская, отметив, что тем не менее острову Врангеля рано передавать пальму первенства бухте Прончищевой.

"Генетический анализ показал, что на Таймыре обитает отдельный подвид моржей. Но нам не хватает рядов наблюдения, чтобы понять каждый год в бухте такая концентрация моржей или это было случайное скопление. В прошлом году удалось подтвердить, что они там по прежнему есть, но для того, чтобы делать выводы нужно наблюдать несколько лет подряд", - подчеркнула она.

Мечта о флоте

В заповедниках Таймыра мечтают в будущем охватить исследованиями арктические острова и воды, часть которых входит в границы находящегося в составе дирекции заповедника Большой Арктический. Для этого необходимо морское судно. Тогда можно надеяться поймать в объектив камеры нарвала - уникальное и редкое млекопитающее, что обитает в высоких широтах акватории Северного Ледовитого океана.

"Пока у нас нет таких возможностей, для этого нужно морское судно. Мы подготовили обоснования [в Минприроды], но понимаем, что такое судно стоит как самолет и его мало приобрести, его еще нужно обслуживать. Но у нас большая морская акватория, которую нужно охранять и исследовать", - подчеркнула Лисовская.