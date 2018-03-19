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Три магнитные бури произошли на Земле с вечера воскресенья

Наука
19 марта, 10:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

С начала года на Земле произошло уже семь магнитных бурь

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© NASA/GSFC/Solar Dynamics Observatory, архив

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Три магнитные бури произошли на Земле с вечера воскресенья. Это следует из опубликованных в понедельник данных на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).

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Две слабые и одна умеренная магнитные бури произошли с позднего вечера воскресенья и в ночь на понедельник. Первая из них - слабая (первый уровень по пятибалльной шкале) - длилась с 21:00 мск воскресенья по 00:00 мск понедельника. Вслед за ней произошла умеренная магнитная буря (второй уровень по пятибалльной шкале), которая продолжалась с 00:00 мск по 03:00 мск. Еще одна слабая магнитная буря длилась с 03:00 мск по 06:00 мск.

Магнитосфера Земли оставалась возмущенной с 06:00 мск до примерно 09:00 мск 19 марта.

Слабые магнитные бури могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами. Умеренные магнитные бури проходят относительно незаметно для большинства людей.

Таким образом, с начала года на Земле произошло уже семь магнитных бурь - 14 января, 19, 23 и 27 февраля, 18 марта и еще две - 19 марта.

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