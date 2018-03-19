Ученые определили факторы развития аллергии у собак

ХЕЛЬСИНКИ, 19 марта. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Собаки более подвержены аллергии, если они живут в городе. К такому выводу пришли ученые из Хельсинкского университета по результатам проведенного исследования.

Специалисты установили, что риск развития аллергии в сельской местности у этих животных намного ниже, причем от породы это не зависит. В отношении людей наука устанавливала подобные связи и раньше, однако собаки стали предметом столь широкого исследования впервые.

"Нас особенно удивило то, что у собак и их владельцев аллергия проявляется в одно и то же время. Это говорит о том, что городская среда является для них одним из наиболее характерных факторов риска", - говорит исследователь Йенни Лехтимяки.

Определить наличие аллергии у собак сложнее, чем у людей, поскольку она проявляются не дыхательными симптомами, а в основном за счет кишечных и кожных реакций. Тем не менее, по данным исследования, охватившего 170 лабрадоров и финских лаппхундов, если среди городских собак число аллергиков составляет порядка 31%, то в деревне это, как правило, лишь 8%.

По словам Лехтимяки, аллергические реакции возрастают, если животное меньше взаимодействует с существующими в природе микробами.

Согласно полученным данным, на селе появление аллергии сдерживает образ жизни. Среди основных факторов, которые влияют на здоровье позитивно, - проживание в отдельном доме в семье с большим количеством детей, содержание собаки на улице и предоставление ей возможности свободно и самостоятельно гулять, а также пребывание в окружении сельскохозяйственных животных.