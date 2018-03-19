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IBM назвала технологии, которые больше всего изменят жизнь за пять лет

Наука
19 марта, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

В список технологий попали роботы-микроскопы на базе искусственного интеллекта, квантовые вычисления, блокчейн, непредвзятый искусственный интеллект и криптография

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© EPA/MATTHIAS BALK

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Роботы-микроскопы на основе искусственного интеллекта (ИИ), блокчейн, непредвзятый искусственный интеллект, квантовые вычисления и криптография попали в список технологий, которые окажут наибольшее влияние на нашу жизнь в течение ближайших пяти лет, по мнению компании IBM. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Специалисты компании IBM ежегодно готовят прогноз развития инноваций в области науки и техники, которые окажут наибольшее влияние на жизнь людей в ближайшие пять лет.

Великолепная пятерка

Открывает список технология, призванная сберечь окружающую среду: роботы-микроскопы на базе искусственного интеллекта помогут следить за уровнем загрязнения океанов. Компания считает, что такие малые автономные микроскопы с использованием искусственного интеллекта и облачных вычислений будут внедрены по всему миру.

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Кроме того, мощное развитие получит непредвзятый искусственный интеллект. Качество систем искусственного интеллекта напрямую зависит от качества данных, на базе которых происходит их обучение. Предвзятый подбор данных может привести к необъективным результатам.

Две инновации будут связаны с криптографией. Во-первых, это криптографические якоря и блокчейн, которые вместе смогут гарантировать подлинность объекта, начиная с момента его создания вплоть до передачи конечному потребителю. Во-вторых, криптография на решетках - новая базовая архитектура, которая скрывает данные внутри сложных алгебраических структур решеток.

Также компания считает, что через пять лет элементом повседневной жизни станут квантовые вычисления, так как появятся новые категории профессионалов, разработчиков и студентов. Диплом по вычислительной технике будет неполноценным без знаний в области квантовых вычислений. А сама предметная область станет общепринятой и доступной к изучению.

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