Times: Хокинг успел завершить свою последнюю научную работу за несколько дней до смерти

ТАСС, 19 марта. Британский физик-теоретик Стивен Хокинг успел завершить работу над своей последней научной статьей всего за несколько дней до смерти. Об этом, как сообщает в понедельник газета The Times, рассказал соавтор работы - профессор Лёвенского католического университета в Бельгии Томас Хертох.

В последней статье Хокинга представлены математические расчеты, используя которые, по задумке ученого, можно будет экспериментальным путем доказать гипотезу о так называемой мультивселенной, то есть множестве параллельно существующих вселенных. Если бы свидетельства, подтверждающие эти расчеты, были найдены при жизни ученого, он вполне мог бы быть наконец удостоен Нобелевской премии, отмечает The Times.

"Мы хотели сформулировать гипотезу о мультивселенной таким образом, чтобы ее можно было научно подтвердить", - отметил Хертох. "Его [Хокинга] часто выдвигали на Нобелевскую премию, и он должен был ее получить. Теперь же этого никогда уже не произойдет", - добавил он. Последняя работа Хокинга, по словам Хертоха, направлена в один из престижных научных журналов и в скором времени должна быть опубликована.

Как ранее отмечал шведский эксперт, профессор Стокгольмского университета Эдвард Мёртсель, Хокинг, несмотря на многочисленные предложения присудить ему Нобелевскую премию за его научный вклад, так и не был удостоен этой самой престижной награды, поскольку на сегодняшний день никто не сумел научно подтвердить истинность его гипотез. Он пояснил, что Нобелевская премия присуждается не за прижизненный вклад в науку, а за конкретное научное открытие.

Стивен Уильям Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже. Родился он 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1963 году у него был диагностирован амиотрофический склероз. Еще спустя 22 года, после воспаления легких, ученый перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи, однако тяжелое заболевание не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности.

Основная область научных изысканий Хокинга - космология и квантовая гравитация, много времени он уделил изучению черных дыр. В частности британский физик является автором теории "испарения" черных дыр за счет радиации (это явление получило название "излучение Хокинга"). Стивен Хокинг - автор множества научно-популярных книг, в том числе таких как "Краткая история времени", "Черные дыры и молодые вселенные", "Мир в ореховой скорлупке" и других.