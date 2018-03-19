Ученые изобрели новый способ лечения рассеянного склероза

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Международная группа ученых разработала и испытала новый способ лечения и предотвращения развития рассеянного склероза с помощью трансплантации стволовых кроветворных клеток костного мозга. Об этом сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си.

Испытания, в которых участвовали более 100 человек, проводились в США, Великобритании, Швеции и Бразилии. В ходе эксперимента одну половину больных врачи продолжали лечить традиционными лекарствами от этой болезни, а другой предлагалась абсолютно новая терапия с использованием стволовых клеток. В результате было установлено, что среди тех, кто лечился обычными лекарствами, в 60% случаев отмечалось медленное прогрессирование рассеянного склероза, а у тех, кому были вживлены стволовые кроветворные клетки костного мозга, подобная динамика была зафиксирована всего лишь в 6% случаев.

Новый способ борьбы включает в себя несколько этапов. Во-первых, врачи с помощью химиотерапии, которая используется для лечения рака, "уничтожают" больному иммунитет. Во-вторых, с помощью имплантата из стволовых клеток, иммунная система пациента "запускается" заново. Это, в свою очередь, приводит к тому, что у пациента пропадают симптомы болезни, а сама болезнь прекращает развиваться.

"Эти данные наглядно демонстрируют, что эффективность имплантата (стволовые клетки - прим. ТАСС) намного выше тех лекарств, которые применялись ранее для лечения этой болезни", - заявил один из создателей и испытателей новой методики Ричард Берт.

Рассеянный склероз - патология центральной нервной системы, в России насчитывается более 150 тыс. больных с таким диагнозом. Заболевание возникает из-за разрушения миелиновой оболочки нервов в головном и спинном мозге. Это болезнь имеет аутоиммунное происхождение, то есть иммунитет ошибочно атакует и уничтожает собственные ткани и органы в человеческом организме.