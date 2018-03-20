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Медведев поздравил геофизика Александра Городницкого с юбилеем

Наука
20 марта, 11:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Премьер назвал Городницкого "ученым с душой поэта"

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Александр Городницкий

Александр Городницкий

© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил известного ученого, поэта и барда Александра Городницкого с 85-летним юбилеем. Текст поздравительной телеграммы опубликован во вторник на сайте кабмина.

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"Вы - уникальный человек, ученый с душой поэта, исследователь, путешественник. Ваше творчество, и научное, и литературное, - это поиск и вдохновение, рифма и музыка. Своей поэзией и прозой, научными монографиями вы подтверждаете, что талант не имеет границ. И если делать все с любовью, увлеченно, от души, то результат получается блистательный", - говорится в поздравлении.

Александр Моисеевич Городницкий - ученый-геофизик, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук. Участник более 20 рейсов научно-исследовательских судов в различные районы Мирового Океана. Автор порядка 240 научных работ и восьми монографий, посвященных геологии и геофизике океанического дна.

Городницкий известен также как поэт и бард. Он является одним из основоположников авторской песни и лауреатом Государственной литературной премии имени Булата Окуджавы. Заслуженный деятель искусств России.

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