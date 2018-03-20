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Томские ученые нашли косвенные подтверждения "метановой гипотезы" древнего потепления

Наука
20 марта, 12:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Исследования проходят в Томском политехническом университете в сотрудничестве с коллегами из Австралии и Тайваня

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) обнаружили редкие минералы - пирротин и грейгит - в толще Бакчарского железорудного месторождения в Западной Сибири, рассказал ТАСС Максим Рудмин, доцент вуза. Эта находка косвенно говорит о том, что однажды на Земле уже происходило резкое потепление из-за массовых выбросов парникового газа метана.

Находка томских ученых подтверждает гипотезу о том, что палеоцен-эоценовый термический максимум (ПЭТМ) - глобальное изменение климата, потепление и климатическая катастрофа 56 миллионов лет назад - произошел из-за гигантских выбросов метана и усиления парникового эффекта. Минералы, найденные учеными, могли образоваться при выделении метана со дна древнего моря, которое было на месте современной Западной Сибири.

"Бакчарское рудное месторождение формировалось в период от 90 до 56 млн лет назад из осадков древнего моря. Известно всего несколько случаев, когда пирротин и грейгит - соединения железа с серой - были образованы в осадочных породах. Все эти случаи связаны с воздействием метана на морские осадки. Возраст найденных нами минералов - около 56 млн лет, что соответствует времени ПЭТМ (палеоцен- эоценового термического максимума), когда, по мнению многих ученых, происходила массовая эмиссия метана из донных отложений древних морей", - сказал Рудмин.

Метан выделялся при разрушении метангидратов - соединений метана с водой, которые распространены в донных отложениях океанов. Метангидраты разлагались, выделяющийся газ взаимодействовал с породами на дне древнего моря и способствовал формированию редких минералов (в том числе, пирротина и грейгита), которые обнаружили ученые в разрезе Бакчарского месторождения. Кроме этих соединений ученые нашли в твердой породе и пузырьки с метаном, которые указывают на тот же "метановый" след и подтверждают гипотезу о том, что выброс газа с морского дна по всей планете мог стать причиной климатической катастрофы около 56 млн лет назад. Разрушение метангидратов в арктических морях может стать причиной резкого изменения климата и в наши дни.

Эти исследования проходят на базе Томского политехнического университета при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и в сотрудничестве с коллегами из Австралии и Тайваня. Используемая ими методика изысканий, основанная на магнитных свойствах пирротина и грейгита, может использоваться в разведке залежей ископаемого газа в осадочных породах.

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