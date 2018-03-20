Абелевская премия присуждена канадскому математику Роберту Ленглендсу

ОСЛО, 20 марта. /ТАСС/. Канадский математик Роберт Ленглендс был во вторник объявлен лауреатом престижной Абелевской премии.

Церемония присуждения научной награды, которую порой называют Нобелевской премией по математике, проходит в Академии наук Норвегии.

Как говорится в решении академии, 81-летний ученый, большую часть жизни работавший в университетах США, был удостоен награды "за создание визионерской программы, связавшей теорию представлений с теорией чисел". Так называемая программа Ленглендса представляет собой обширное направление исследований в математике, объединяющее множество гипотез и теорем, связывающих воедино несколько ключевых разделов математической науки.

За 16 лет существования Абелевской премии она дважды присуждалась представителям советской математической школы: в 2009 году Михаилу Громову, который с начала 1980-х годов прошлого века работает во Франции, а в 2014 году - Якову Синаю, который сейчас проживает в США. В 2017 году премию получил француз Ив Мейер за "основополагающий вклад в разработку теории вейвлетов".

Кем был Хенрик Абель

Награда получила свое имя в честь знаменитого норвежца Нильса Хенрика Абеля (1802-1829). Он был основоположником теории эллиптических функций и внес значительный вклад в теорию рядов. В 2002 году по случаю двухсотлетия со дня рождения ученого, прожившего всего 26 лет, норвежское правительство выделило 200 млн крон ($26 млн по текущему курсу) на учреждение Абелевского фонда и одноименной премии.

Она призвана не только отмечать заслуги выдающихся математиков, но и способствовать росту популярности этой научной дисциплины среди молодежи. Первая премия была присуждена в 2003 году.

Абелевские правила

Номинировать ученых на премию может любой желающий. Лауреат определяется Академией наук Норвегии на основе рекомендаций Абелевского комитета, состав которого меняется каждые два года. В него входят пять математиков с мировым именем из разных стран - сейчас это ученые, работающие в Великобритании, Норвегии, США и Франции. В 2012-2013 годах членом комитета был российский математик обладатель Филдсовской премии Станислав Смирнов.

Размер денежной составляющей Абелевской премии равен 6 млн крон (около $780 тыс.). Церемония вручения награды по традиции проходит в конце весны и в этом году состоится 22 мая. Лауреат получит ее из рук короля Норвегии Харальда V. По традиции лауреаты также выступают с серией лекций перед норвежскими студентами.