Ученые из Москвы и Петербурга получили более 1 млн рублей по итогам хакатонов AI.Hack

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ученые из Москвы и Петербурга получили более 1 млн рублей на реализацию своих идей по итогам участия в двух хакатонах AI.Hack, посвященных созданию наукоемких проектов в интересах высокотехнологичных компаний. Об этом во вторник сообщила ТАСС Евгения Коновалова, гендиректор и основатель платформы Science Guide, выступающей организатором хакатонов совместно с негосударственным институтом развития "Иннопрактика".

"В течение двух недель в Санкт-Петербурге и Москве прошла серия хакатонов, целью которых стало создание прототипов в области искусственного интеллекта, компьютерного зрения и машинного обучения", - рассказала она, отметив, что перед командами стояли реальные задачи компаний, заинтересованных в получении технологичного и реализуемого решения.

По итогам хакатонов призовой фонд размером 1,2 млн рублей равномерно распределили между 12 командами, чьи решения получили наивысшие оценки экспертного жюри.

В частности, на московском хакатоне (16 - 18 марта) лучшие решения представили команды "Руки Ауки" (задача от ПАО "Газпром нефть" - разработка алгоритма влияния изменения цены на потребление видов топлива) и Dva_stula (задача от компании BestFit.ai - классификация изображений автомобилей по характеристикам на основе компьютерного зрения и цифровой психологии). Спецприз от Science Guide получила команда Cyber/Zero за решение в области считывания и распознавания биосигналов для управления персонажем в виртуальной реальности.

Хакатон как форма сотрудничества

Изначально родившись как "марафон хакеров", хакатон как форма сотрудничества, стал широко использоваться как своеобразный мозговой штурм, марафон специалистов в области IT-технологий, направленный на эффективное совместное решение конкретных задач.

По словам Коноваловой, хакатон - оптимальная соревновательная форма, позволяющая за 48 часов выбрать идею, собрать команду, получить экспертную помощь менторов и выиграть деньги на разработку прототипа.

Команды формируются на основе кросс-дисциплинарного подхода: каждая из них должна состоять из трех - пяти специалистов. Примерный состав команды: разработчик, ученый, маркетолог, дизайнер, предприниматель. В ходе марафона нужно создать минимально жизнеспособный продукт и представить его жюри.

От хакатона к собственному бизнесу

По данным Science Guide, за прошедший год участниками хакатонов AI.Hack стали более 3 тыс. человек, было разработано 200 проектов, представители 15 из которых смогли создать компании для продолжения работы над реализацией прототипов.

"Мы видим свою главную задачу именно в создании новых бизнесов, а не просто в содействии HR крупных компаний в поиске талантливых ребят. Я уверена, что именно создание и развитие собственной компании должно быть финальной целью участников проекта", - заключила Коновалова.

О проекте AI.Hack

AI.Hack - серия хакатонов, посвященных созданию прототипов и запуску наукоемких стартапов в области цифровых технологий с привлечением крупных российских компаний. Проект реализуется негосударственным институтом развития "Иннопрактика" и платформой для ученых-предпринимателей Science Guide. Генеральный партнер - корпоративный венчурный фонд GPB Digital.

В планах у проекта на 2018 год провести еще семь хакатонов, конечной целью которых будет создание прототипов не менее 100 наукоемких продуктов и не менее десяти самостоятельных новых компаний. Кроме того, в рамках проекта планируется развивать акселерационную программу AI Lab, которая осуществляет поддержку команд после проведенных хакатонов.