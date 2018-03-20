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РАН: законопроект о науке не предусматривает создание современной системы ее управления

Наука
20 марта, 19:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

В инициативе акцент сделан на формальных бюрократизованных механизмах, считает вице-президент Российской академии наук Юрий Балега

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Создание современной системы управления наукой не предусмотрено в законопроекте о научной и инновационной деятельности в России, который разрабатывает Минобрнауки, сказал в ходе парламентских слушаний вице-президент Российской академии наук (РАН) Юрий Балега.

Во вторник в Совете Федерации проходят парламентские слушания на тему "О проекте федерального закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации".

"Не предусмотрено создание современной системы управления наукой. Акцент сделан на формальных бюрократизованных механизмах. Говорилось много о том, что используемый понятийный аппарат не соответствует международным нормам и не имеет юридического толкования", - отметил Балега.

Он добавил, что в тексте документа отсутствует положение об особой роли РАН. По его мнению, роль РАН в разработке научно-технической стратегии и политике в стране занижена. "РАН считает, что представленный законопроект может быть основой для подготовки системного проекта, который будет регулировать законодательную деятельность в сфере науки в нашей стране. Второе, мы считаем, что необходимо продолжить работу по внесению изменений в законопроект, подготовить предложения по внесению изменений в те федеральные законы, которые ассоциируются с этим законопроектом", - добавил он.

Также академия предлагает уточнить понятийный аппарат законопроекта, его структуру, вопросы организационной структуры управления наукой и вопрос финансового обеспечения науки. "Мы предлагаем отдельно уточнить нормы, определить статус академии наук - нужно поработать очень внимательно, так как это должно быть увязано с теми изменениями, которые были внесены президентом России в 253-й закон о РАН", - заключил он.

Вице-президент РАН отметил, что законодательство в сфере науки в России не вполне соответствует политике реагирования на глобальные вызовы, которые встают перед российской наукой, и задачам организации экономики страны. "Система управления научно-инновационной сферой достаточно разбалансирована и сложна. Естественно, мы нуждаемся в таком законе. И очень важно, что нужен переход к новому этапу развития научно-инновационной сферы России, как сказано в послании президента",- считает он.

О законопроекте

Законопроект "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ" должен заменить действующий базовый закон "О науке и государственной научно- технической политике". Разработчиком закона является Министерство образования и науки. Первоначальный вариант документа вызвал бурную дискуссию среди ученых, которые назвали закон сырым. В настоящее время законопроект дорабатывается с учетом мнения всех заинтересованных сторон.

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