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Ирландские ученые получили биоматериал, способствующий восстановлению пораженных тканей

Наука
21 марта, 11:22 UTC+3 ДУБЛИН /Корр. ТАСС, Владимир Зибров

Материал сможет облегчить восстановление кожи после ожогов

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© Carsten Koall/Getty Images

ДУБЛИН, 21 марта. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Ученые из дублинского Тринити-колледжа и ирландского Королевского колледжа хирургов синтезировали биоматериал, который поможет в лечении пораженных тканей человеческого организма, включая кровеносные сосуды, кожные покровы и нервную систему. Об этом сообщила газета The Irish Times.

Гибридный материал состоит из коллагена (белка, составляющего основу соединительной ткани у живых организмов) и графена. Последний представляет собой модификацию углерода - это самый тонкий в мире материал толщиной в один атом, однако очень прочный и обладающий к тому же антибактериальными свойствами. Благодаря высокой электропроводимости графена этот материал легко пропускает импульсы нервной системы, что содействует процессу его "вживления" на замену пораженной ткани.

По словам главного разработчика, профессора Фергана О'Брайана, это изобретение способно помочь в восстановлении сердечной функции после приступов за счет эффекта микрошунтирования пораженных участков. Также биоматериал сможет облегчить восстановление кожи после ожогов, лечение локальных воспалительных процессов, поврежденных сосудов спинного и головного мозга.

Ирландский ученый добавил, что полученный им в лаборатории биоматериал станет шагом вперед в развитии регенеративных технологий и медицинских устройств нового поколения.

"За счет своих антибактериальных свойств графен по сути создает защитную пленку, которая заметно снижает риск воспалительных процессов, давая возможность поврежденной ткани восстановиться", - отметил О'Брайан.

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