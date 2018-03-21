Глава РАН уверен, что Россия выходит на траекторию роста

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российская экономика находится на таком этапе развития, следующим шагом в котором станет выход на "траекторию роста". Об этом сообщил в среду на заседании Общественного совета федерального проекта "Локомотивы роста" партии "Единая Россия" президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Мы находимся на очень интересном этапе развития страны, когда мы, по всей видимости, будем выходить на траекторию роста. Этот выход на траекторию роста в какой-то степени выстрадан нами, не только из-за того, что цены на нефть поднялись, а из-за того, что страна в последнее время потратила очень много усилий для того, чтобы опираясь на свои силы на эту траекторию встать. Это залог того, что мы, будучи менее зависимыми от заграницы пойдем вверх", - сказал Сергеев.

По его словам, высокие темпы роста возможны только в том случае, если развитие страны будет идти на научно-технологической базе. Без быстрого внедрения достижений науки и технологий мы такого темпа роста обеспечить не сможем, считает Сергеев.

"Наука должна превратиться в один из локомотивов роста. Важно, что этот проект будет по-сути связан и именно с тем, что наука в нашей стране должна будет обязательно присутствовать в этом "локомотивном" движении", - сказал глава РАН.

О проекте

Федеральный проект "Локомотивы роста" партии "Единая Россия" направлен на создание условий для поступательного развития экономики России во взаимодействии с ведущими индустриями и национальными российскими компаниями - локомотивами роста и развития.

Важнейшим направлением проекта является совершенствование законодательства, механизмов и практик развития промышленности, создания и развития инфраструктуры, создания современных производств и условий для ведения бизнеса, формирование инновационной среды.

Проект призван стать действенным политическим механизмом, который будет способствовать решению задач развития промышленности и укрепления отечественной экономики. Общественный совет проекта определяет стратегические направления развития, сопровождает и обеспечивает эффективное взаимодействие представителей образования, науки и производства.