Аналог парома в Крым покажут на выставке найденных при строительстве моста древностей

КРАСНОДАР, 22 марта. /ТАСС/. Выставка археологических находок, сделанных во время строительства Крымского моста, открывается в Краснодаре 22 марта. Среди экспонатов - старинная лодка, которую использовали для переправы через Керченский пролив, древнегреческие сосуды и православные крестики времен Византии, рассказали ТАСС в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына.

"Выставка будет называться "Два берега - одна история". Из названия уже понятен смысл выставки: показать, что исторически земли Кубани и Крыма были связаны, а благодаря строительству Крымского моста сейчас будут соединены вновь. Но мы хотим, чтобы жители увидели и то, что строительство моста дало импульс к новым археологическим экспедициям, новым находкам", - рассказала замдиректора музея Татьяна Павленко.

Связаны не только мостом

Историки отмечают, что Крымский и Таманский полуострова были связаны на протяжении тысячелетий: в античную эпоху здесь располагалось Боспорское царство, потом обе территории входили в Хазарский каганат, позже - в Тмутараканское княжество. В 2018 году Тамань и возвращенный в состав России Крым соединит мост.

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За время его возведения, рассказывают в краснодарском музее, археологи работали на Тамани больше, чем за несколько последних десятилетий. При строительстве моста и идущих в Крым ЛЭП проводились охранные работы, когда изучить предназначенный для строительства участок надо быстро и, по возможности, полно.

Краснодарские археологи также ведут работы на территории Крыма и привозят часть найденных на полуострове предметов.

Всего под выставку оборудованы три зала. Находки, сделанные непосредственно при строительстве моста, соберут в одном из них. В нем расположена карта, которая показывает, что берега пролива были связаны на протяжении веков. Благодаря декорации стен, у посетителей возникает ощущение, что они находятся под аркой Крымского моста.

"В этом зале мы покажем, что Крымский мост снова соединил Крым и Таманский полуостров. Как один из символов общей истории в центре зала будет стоять лодка, которая долгое время хранилась у нас в фондах. Люди плавали через пролив на таких лодках, а в эпоху античности и в Средневековье - передвигались по льду. В этом зале будет представлено самое интересное и уникальное", - отметила Павленко.

Лодку нашли еще до строительства моста, однако, как считают организаторы выставки, она удачно отображает основную идею экспозиции - единство регионов по обе стороны пролива.

"Углеродный анализ показал, что лодка изготовлена в начале XVII века. Она сделана из мореного дуба и сохранилась достаточно хорошо. А технология изготовления таких лодок-долбленок не претерпевала серьезных изменений на протяжении веков: на них же плавали и в Средние века, и в древности", - пояснили в музее.

От Олимпа до православия

С конца V века до нашей эры до завершения античной эпохи - конца IV-V века нашей эры - на территории современной Республики Крым и Краснодарского края существовало Боспорское царство.

Это первое государственное образование на территории современной России. Начальник Тмутараканской археологической экспедиции, хранитель фондов Таманского музейного комплекса Эльмира Устаева рассказала ТАСС, что среди находок, которые указывают на связь колоний с античной Грецией, - чернолощенная греческая керамика, миниатюрные сосуды для благовоний - алабастры - VI века до нашей эры, терракотовые статуэтки богини плодородия Деметры.

Один из уникальных предметов - изготовленная 2,5 тыс. лет назад гидрия (древнегреческий керамический сосуд) с краснофигурной росписью (техника украшения керамики, позволяющая получать красное изображение на черном фоне) - археологи полагают, что в древности ее могли привезти из Афин.

Реставраторам удалось восстановить гидрию, заменив утраченные фрагменты. На стенках сосуда изображен герой греческого мифа - царевич Орест, отбивающийся от богинь мщения Эриний, и бог Аполлон. По легенде, Орест убил свою мать и ее любовника, чтобы отомстить за смерть отца - царя Агамемнона, и Эринии преследовали царевича, пока боги Аполлон и Афина не спасли его.

В Средние века Тамань и Крым были территориями Хазарского каганата. Благодаря обосновавшимся на берегах Керченского пролива иудеям, элита обширной империи кочевников также обратилась в иудаизм. На выставке в Краснодаре представлены, в частности, привезенные с Тамани хазарские надгробия с надписями на иврите.

"Мы не знаем, сами ли хазары писали это или заказывали кому-то сделать надписи", - отмечают в музее.

Артефактов тмутараканского периода в фондах краеведческого музея и его филиалов меньше, чем античного. Дело в том, поясняют в музее, что раскопки слоев, в которых могут находиться эти артефакты, проводятся реже, чем "древнегреческих".

Однако на выставке все равно представят керамику, украшения (например, привезенный из Византии стеклянный браслет) и другие предметы. Кроме того, посетители экспозиции смогут увидеть костяную пластину- накладку с гербом рода Рюриковичей - предположительно, на ней изображен план местности.

Среди экспонатов и православные крестики этого периода. Юг Руси во времена Тмутараканского княжества был тесно связан с Византией, между ними велась оживленная торговля.

Именно здесь появились первые христианские храмы на территории современного Краснодарского края, в том числе Церковь святой Богородицы в Тмутаракани, построенная примерно в 1024 году. До настоящего времени здание не сохранилось, но археологам удалось не только найти его фундамент, но и понять, как оно, скорее всего, выглядело.

"В Керчи есть храм Святого Иоанна Предтечи, который фактически был таким же, как в Тмутаракани. Полагаем, что они ровесники. Сохранилась запись на Тмутараканском камне (памятный камень на территории древнего поселения - прим. ТАСС) о том, что князь Глеб в 1068 году мерил расстояние от церкви на нашем берегу до храма на крымском. Дело в том, что тогда пролив замерзал, и через него можно было ходить пешком", - добавила Павленко.