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Онищенко: РАН становится равноправным участником в разработке законопроектов

Наука
22 марта, 11:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Уточняется, что Российской академии наук дается право разработки и внесения документов в правительство и в администрацию президента

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Новый законопроект о Российской академии наук (РАН) делает академию равноправным участником в разработке законопроектов, сообщил на заседании комитета Госдумы по образованию и науке в четверг депутат Госдумы, первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко.

"РАН становится равноправным, юридически закрепленным игроком в области подготовки законопроектов. Ей дается право разработки и внесения в правительство, в администрацию президента. Что подразумевалось действующим законом, но юридически прописано не было", - сказал Онищенко.

По словам вице-президента РАН Валерия Козлова, законопроект усиливает роль РАН и ее членов, ее структурных подразделений в управлении наукой и научными исследованиями.

"Поэтому однозначно законопроект направлен на повышение влияния и роли ученых в этом процессе", - сказал Козлов.

Законопроект предусматривает внесение поправок в ФЗ "О Российской академии наук" в части расширения деятельности, основных задач и полномочий РАН.

В частности, к целям деятельности РАН законопроектом предлагается дополнительно отнести прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны, научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования, популяризацию достижений науки и техники среди детей и молодежи и ряд других.

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Персоны
Козлов, Валерий Васильевич Онищенко, Геннадий Григорьевич
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