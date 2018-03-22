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Минобрнауки готово поддержать законопроект о РАН

Наука
22 марта, 11:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Документ предусматривает внесение поправок в ФЗ "О Российской академии наук" в части расширения сферы ее деятельности, а также основных задач и полномочий

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Министерство образования и науки РФ готово поддержать поправки в закон о Российской академии наук (РАН). Об этом сообщил на заседании комитета Госдумы по образованию и науке в четверг заместитель министра Григорий Трубников.

"Министерство образования и науки поддерживает вносимые изменения в законопроект. Мы понимаем, что после первого слушания, наверное, потребуются дополнительные обсуждения, действия по увязке вносимых изменений с существующими законами, в первую очередь, ФЗ 253, и законодательными актами, которые регулируют деятельность ФАНО. Думаю, что все это мы на этапе между первым и вторым чтением совместными действиями все эти вопросы решим и увяжем", - сказал Трубников.

Поправки в закон о РАН были инициированы президентом России. Законопроект предусматривает внесение поправок в ФЗ "О Российской академии наук" в части расширения деятельности, основных задач и полномочий РАН.

В частности, к целям деятельности РАН законопроектом предлагается дополнительно отнести прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны, научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных и образовательных организаций, популяризацию достижений науки и техники среди детей и молодежи и ряд других.

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