В РАН планируют активнее участвовать в разработках, связанных с обороной

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Изменения, которые предложено внести в закон о Российской академии наук (РАН), позволят ей более тесно участвовать в исследованиях, связанных с оборонной тематикой, сообщил в четверг вице-президент РАН Валерий Козлов

"Прежде всего РАН более тесно будет взаимодействовать в плане организации и проведения научных исследований, связанных с оборонной тематикой", - сказал Козлов на заседании комитета Госдумы по образованию и науке, где обсуждались изменения, касающиеся расширения полномочий РАН.

Также, по его словам, в законе расшифровываются многие важные положения, связанные с тезисом, что РАН осуществляет научно-методическое руководство научно-исследовательских институтов, а также вузов.

"Расширяется понимание того, что РАН осуществляет международную научную деятельность, осуществляет контакты с нашими зарубежными партнерами", - добавил Козлов.

Поправки в закон о РАН были инициированы президентом России Владимиром Путиным. Законопроект предусматривает внесение поправок в ФЗ "О Российской академии наук" в части расширения деятельности, основных задач и полномочий РАН.