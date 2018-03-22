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Законопроект о РАН академия рекомендует принять в первом чтении

Наука
22 марта, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

При этом отмечается, что документ не решает всех вопросов, которые накопились

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) рекомендовала депутатам Госдумы принять поправки в закон о РАН в первом чтении. Об этом сообщил на заседании комитета Госдумы по образованию и науке в четверг вице- президент Российской академии наук Валерий Козлов.

"Предлагается принять законопроект в первом чтении. Сегодня мы, я так понимаю, концептуальную основу всего этого. Мне кажется, здесь все ясно и понятно в том смысле, что те предложения, которые представлены, они давно ставились нашими коллегами и соответствуют предложениям, которые РАН формулировала", - сказал Козлов.

При этом он добавил, что этот законопроект не решает всех вопросов, которые накопились. "Но так проблема и не ставится", - добавил он.

Законопроект предусматривает внесение поправок в ФЗ "О Российской академии наук" в части расширения деятельности, основных задач и полномочий РАН.

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Козлов, Валерий Васильевич
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