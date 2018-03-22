Президент РАН рассказал депутатам Госдумы о пяти новых принципах работы академии

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Пять основных предложений стали основой для вносимых поправок в закон о Российской академии наук (РАН), в частности, это расширение полномочий, возможность прогнозирования, расширение международной деятельности. Об этом сообщил на заседании комитета Госдумы по образованию и науке в четверг президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Поправки в закон о РАН были внесены президентом Владимиром Путиным 24 февраля. В настоящее время документ проходит обсуждения и готовится к первому чтению в Госдуме.

"Предложения о совершенствовании и корректировке 253 ФЗ прозвучало при первой моей встрече с Владимиром Путиным. Он, сказал, что если вы считаете нужным, то вносите предложения по корректировке, это был важный знак для нас. Мы действительно понимали, что нужно вносить предложения по расширению роли РАН, и сформулировали основные направления. Это пять направлений, которые были через несколько месяцев представлены", - сказал Сергеев.

По его словам, первое, что было предложено внести в качестве поправок в закон о РАН, - это добавить в перечень функций академии функцию прогнозирования, так как ранее РАН занималась только экспертизой проектов.

"Второй вопрос - то, что мы, академия наук, просили, это наше взаимодействие с органами власти должно быть таким, что бы то, что мы прогнозируем, представляем, мы могли доносить до уровня государственной власти. По 253 ФЗ наше взаимодействие с ними является чисто информационным", - сказал глава РАН, пояснив, что это пожелание тоже учтено.

Третье направление вносимых поправок - РАН в области фундаментальных исследований фактически, по словам Сергеева, должна стать заказчиком этих исследований для всех учреждений и вузов.

Оборона и международные отношения

Четвертое направление, по которому вносятся поправки в закон о РАН - оборона. "В 253 ФЗ нет ни слова об оборонных исследованиях. Мы всегда считали, что это не правильно, получается, что ФАНО не отвечает за оборонные исследования, отвечает за гражданскую часть. Всегда же РАН была основной и существенным действующим лицом при решении задач по повышению обороноспособности страны", - пояснил Сергеев.

И пятое направление - международная деятельность, так как сейчас "крайне велика потребность в научной дипломатии", уверен президент РАН.

"Вот эти основных пять направлений, которые были представлены", - добавил Сергеев, отметив, что РАН в целом поддерживает документ, но готовит уже следующие предложения.

Законопроект предусматривает внесение поправок в ФЗ "О Российской академии наук" в части расширения деятельности, основных задач и полномочий РАН.

В частности, к целям деятельности РАН законопроектом предлагается дополнительно отнести прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны, научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных и образовательных организаций, популяризацию достижений науки и техники среди детей и молодежи.