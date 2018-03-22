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Ученые из Барнаула и Тюмени проведут экологическую экспедицию на реке Обь в ЯНАО

Наука
22 марта, 14:16 UTC+3

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отметил, что неудовлетворительное качество питьевой воды на Урале во многом связано со значительным загрязнением реки Обь и ее притоков

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ТАСС, 22 марта. Ученые из Барнаула и Тюмени совместно с Научным центром изучения Арктики в этом году проведут экологическую экспедицию на реке Обь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

Ранее во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Екатеринбурге отметил неудовлетворительное качество питьевой воды на Урале. По его словам, в 2017 году более 35% проб питьевой воды из источников централизованного водоснабжения в Уральском федеральном округе не соответствовали санитарно-химическим требованиям. По словам Патрушева, это во многом связано со значительным загрязнением реки Обь и ее притоков.

"В 2018 году департамент по науке и инновациям ЯНАО при участии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН города Барнаул и Института наук о Земле Тюменского госуниверситета инициировал научно-исследовательский проект экологического мониторинга реки Обь. Исследования будут проводиться вместе с Научным центром изучения Арктики. Ученые хотят изучить экологическое состояние реки Обь от границ Ямало-Ненецкого автономного округа с Ханты-Мансийским автономным округом до поселка Яр-Сале. Планируются совместные экспедиции, обмен данными", - сказали в пресс-службе.

Исследования также будут проводиться в Тюменской области и Алтайском крае. Ученые намерены оценить вклад каждого из семи регионов, через которые протекает Обь, в экологию реки, пояснили там.

Например, на Ямале в этом году около города Лабытнанги завершат расчистку русла протоки Шомапосл, которая является дельтовым рукавом Оби. Сейчас она загрязнена затонувшей древесиной, различным мусором и донными отложениями. На эти цели выделено более 27 млн рублей.

Как отметили в пресс-службе, это позволит предотвратить истощение водных ресурсов, восстановить пропускную способность русел, приведет к снижению загрязнения протоки, улучшению условий жизнедеятельности рыб. В арктическом регионе также разработано более 20 проектов по расчистке русел, подъему затонувших плавательных средств. С 2014 года реабилитировано более 16 километров водных объектов на реках Надым, Полуй, протоках Оби Выл-Посл и Шомапосл.

Качество питьевой воды в ЯНАО

По данным управления Роспотребнадзора по округу, за прошлый год доброкачественной питьевой водой было обеспечено более 88% жителей округа. По сравнению с 2016 годом этот показатель вырос на 7%. На Ямале централизованное водоснабжение есть в 41 населенном пункте, где проживает 98% населения округа, в сельскую местность воду доставляют спецтранспортом. Водоочистные сооружения работают в 46 населенных пунктах.

Сейчас идет строительство сооружений очистки подземных вод на водозаборе в Ноябрьске и реконструкция водозаборных и очистных сооружений в Салехарде. В этом году продолжается создание водоочистных сооружений в Ноябрьске, 480 млн рублей будет выделено на установку 15 блочных водоочистных сооружений в небольших населенных пунктах. Также в планах властей приобрести 30 блочных канализационных очистных сооружений. 

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Темы
Алтайский край Арктика сегодня Тюменская область Ямало-Ненецкий автономный округ
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