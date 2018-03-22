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Международный центр "мозговых штурмов" может быть создан на базе РАН

Наука
22 марта, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Глава РАН Александр Сергеев уточнил, что в будущем в этот центр будут приглашаться иностранные ученые

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Президент РАН Александр Сергеев

Президент РАН Александр Сергеев

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Международный центр академических фундаментальных исследований, который будет работать по принципу "мозговых штурмов", может быть создан в России, заявил в четверг на заседании комитета Госдумы по образованию и науки президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Сейчас у нас есть проект - организация международного центра академических фундаментальных исследований, который работает по принципу мозговых штурмов. В России этого нет, во всем мире это есть. Новая форма - ученые приглашаются на, скажем, две-три недели из какой-то страны в этот вот центр... И они работают в режиме рабочей группы", - рассказал Сергеев.

В частности, по его словам, мозговой штурм подразумевает анализ последних достижений науки, крупных экспериментов, например, космических или физики высоких энергий.

"Сейчас не надо ехать в ЦЕРН [Европейская организация по ядерным исследованиям], чтобы это делать - все в сети. Все можно анализировать на месте. Аналогичные институты есть во всем мире. У нас нет, и мы хотели даже [организовать центр] на базе той небольшой собственности, которая есть у нас, это небольшой гостиничный комплекс, и он прекрасно приспособлен для такого центра", - уверен Сергеев.

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