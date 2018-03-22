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Томские ученые планируют создать программу для управления роботами на крупных предприятиях

Наука
22 марта, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

По мнению ученых, больше всего такие решения востребованы в автопромышленности, авиа- и судостроении

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) планируют создать единую систему управления промышленными роботами разных производителей, которая снизить издержки компаний и упростить модернизацию роботизированных комплексов, сообщил в четверг ТАСС руководитель проекта, доцент отделения автоматизации и робототехники университета Сергей Михалевич.

По словам Михалевича, на некоторых заводах в мире парк роботов больше 90%.

"Когда парк роботов на предприятии исчисляется десятками, и все они от разных производителей, возникает необходимость в единой информационной системе. Эта система позволит оперативно управлять роботами и получать от них нужные данные: сколько часов отработал робот, когда пришло время для технического обслуживания и т. д. При этом передаваемая информация должна быть защищена, ведь предприятие может выполнять, например, оборонные заказы. Мы планируем создать такой программно-аппаратный комплекс и вывести его на рынок в следующие два года", - рассказал ТАСС Михалевич.

Проект ученых Томского политеха будет собирать данные в режиме реального времени на предприятиях, где имеется больше ста роботов. Программа будет отмечать время простоя оборудования и нарушения синхронности при выполнении операций несколькими роботами и сообщать об отклонениях в действиях роботизированных линий сотрудникам предприятия. Смена управляющих программ будет происходить дистанционно, благодаря этому производственные линии можно будет перестраивать быстрее. Все это, как отмечают разработчики, снизит издержки предприятия и значительно упростит пусконаладочные работы и модернизацию роботизированных комплексов.

"Программно-аппаратный комплекс будет не только координировать работу сети, но и сможет предоставить в любое время информацию о каждом конкретном роботе: какую операцию он выполняет, каковы его характеристики, нуждается ли робот в техобслуживании. Это даст специалистам возможность оперативно и правильно реагировать на возникающие ситуации", сказал Михалевич.

В первую очередь такие программно-аппаратные решения востребованы в автопромышленности, авиа- и судостроении. На осуществление плана ученые получили грант Национальной технологической инициативы (НТИ) - государственной программы, поддерживающей лидерство российских компаний на новых высокотехнологичных рынках. Размер гранта - 18,8 млн рублей. Проект будет реализован лабораторией промышленной робототехники ТПУ.

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