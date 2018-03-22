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Археологи Москвы исследовали некрополь храма Космы и Дамиана, снесенного в советское время

Наука
22 марта, 19:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Специалисты обнаружили разрозненные захоронения и более 140 предметов быта

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Археологи исследовали кладбище снесенной в советское время церкви Космы и Дамиана в Нижних Садовниках на Космодамианской набережной. Были уточнены границы некрополя, сообщает в четверг пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

Исследования проводились в рамках охранных работ перед застройкой набережной.

"Учитывая, что здание, которое планируется построить, будет расположено в зоне охраняемого культурного слоя объектов археологического наследия "Садовническая слобода XVI-XVII вв." и "Земляной город XVI-XVII вв." проведение предварительных археологических исследований - обязательное условие. Перед началом строительных работ эксперты компании- застройщика совместно с археологами провели проектирование и определили, что ранее на данной территории располагался некрополь церкви Космы и Дамиана в нижних Садовниках", - цитирует пресс-служба главу департамента Алексея Емельянова.

Работы начались еще в теплое время года и не прекращались зимой. "Зимой 2018 года для археологов были возведены закрытые павильоны с искусственным обогревом, в которых работы по исследованию некрополя были продолжены", - сообщают в департаменте.

В результате раскопок была выявлена северная граница некрополя, уточнена стратиграфия памятника. Археологи нашли разрозненные захоронения и более 140 предметов быта. "Большинство находок хронологически укладываются в диапазон XVI - начала XX в. Однако в числе индивидуальных находок найдены и более ранние - тверские пуло (мелкая медная монета - прим. ТАСС), датируемые XV веком", - рассказали в Мосгорнаследии.

Деревянная церковь Космы и Дамиана в Нижних Садовниках известна с 1625 года. Каменный храм возведен в 1657 году, снесен в 1930-е годы.

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