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СМИ: ученые сообщили, что "мусорный остров" в Тихом океане больше, чем считалось ранее

Наука
23 марта, 11:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Как полагают исследователи, площадь мусорного пятна - примерно 1,6 млн кв. км

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© Stefan Irvine/LightRocket via Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Международная группа ученых изучила мусорное пятно в северной части Тихого океана и пришла к выводу, что оно больше, чем считалось ранее. Их выводы опубликованы в четверг в сетевом научном журнале Scientific Reports.

Как полагают исследователи, "мусорный остров" состоит почти полностью из пластика. Его общая масса, предположительно, составляет от 45 до 129 тыс. тонн. Площадь пятна - примерно 1,6 млн кв. км, это более, чем в два раза больше территории Франции. Как подчеркивают ученые, ранее предполагалось, что "мусорный остров" в несколько раз меньше.

Авторы исследования отмечают, что получили уточненные данные путем наблюдений с самолетов и судов в 2015 и 2016 годах, а также с помощью компьютерного моделирования. Как отмечается в публикации, пятно состоит в общей сложности из 1,1 - 3,6 трлн отдельных элементов, дрейфующих в воде. По большей части, речь идет о пластиковом мусоре, при этом, почти половина - это рыболовные сети. Ученые собрали многочисленные образцы.

Исследователи почти 30 лет назад пришли к выводу, что в данном районе находится огромное скопление дрейфующего мусора, который приносит туда океаническими течениями. Позже это было подтверждено. Большая часть данного мусора, предположительно, - это отходы из прибрежных вод Северной Америки и Японии, а также то, что выбрасывают с палуб кораблей. Многие исследователи считают, что пятно представляет серьезную опасность для экологии, прежде всего, для морской фауны.

Изделия из пластика могут распадаться на мелкие частицы, некоторые животные принимают их за пищу. Кроме того, под воздействием соленой воды данные отходы выделяют различные вредные для окружающей среды вещества.

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