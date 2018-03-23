Медведев обсудил с президентом РАН роль ученых в выполнении поручений из послания Путина

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ждет от Российской академии наук (РАН) участия в работе над программами развития страны, которые сейчас корректируются с учетом задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

"В настоящий момент готовятся изменения к программам развития страны с учетом приоритетов, заданных посланием президента. Эти программы будут так или иначе корректироваться, имею в виду фундаментальные цели развития", - сказал председатель правительства на встрече с президентом РАН Александром Сергеевым. Глава кабинета министров констатировал, что у ученых есть предложения, которые "касаются и различного рода экспериментальных аспектов развития нашей экономики, и медицины, и естественных наук, и междисциплинарных исследований". Поэтому он предложил РАН состыковать эти идеи с имеющимися "программными позициями".

Медведев подчеркнул, что в данной работе особое внимание надо уделить финансированию этих программ. "Мы как раз думаем о том, каким образом под существующие проекты представить потребное финансирование, те возможности финансовые, которые в настоящий момент у нас есть, и в разрезе текущего года (потому что, по сути, многие программы придется, может быть, сейчас переверстывать), и в разрезе трехлетки", - сказал премьер. Он указал: "Такую работу нужно будет обязательно организовать, рассчитываю на то, что Российская академия наук примет в этой работе самое деятельное участие".

Председатель правительства сообщил, что сейчас кабмин готовит "целый ряд решений, связанных с реализацией послания президента, в том числе касающихся развития российской науки".

"Если говорить о прорывных направлениях, на ряд вопросов как раз нам наука и должна ответить. Является ли это направление прорывным или нет - здесь именно экспертиза Российской академии наук, может быть, имеет наивысшую ценность", - полагает Медведев. На его взгляд, "это должны решать не чиновники, которые по каким-то своим причинам решают "это важно, мы на этом сконцентрируемся", а представители науки, которые обладают необходимыми познаниями".

Предложения ученых

"Мы понимаем, что страна вступает в совершенно новый этап своего развития, мы встаем на траекторию роста, причем роста, связанного с совершенно новыми факторами", - заверил Сергеев. По его мнению, "и в условиях санкций, и в условиях ограничения финансовых средств мы тем не менее сумели в последние годы выстоять, фактически за счет наших внутренних ресурсов переломить ситуацию и встать на траекторию развития". "Но мы понимаем, что темпы движения по этой траектории должны быть выше общемировых, как было сказано в послании президента Федеральному собранию, а это можно сделать только в том случае, если важным, может быть, основным локомотивом роста будет наука", - считает президент РАН. Он заверил, что "наши ученые - члены Академии наук тоже это прекрасно понимают и готовы взять на себя существенную роль в том, чтобы этот рост обеспечить".

Сергеев сообщил, что в РАН уже прошли первые обсуждения того, как решить поставленные в президентском послании задачи. "Это стратегия пространственного развития страны, и то, что к 2030 году мы должны обеспечить 80+ продолжительности жизни, и борьба с онкологическими заболеваниями, вопросы экологии - по всем этим направлениям мы начали формулировать крупные проекты", - сказал академик, добавив, что Академия "готова сформулировать крупные предложения". Он уверен, что РАН должна восстановить функцию "структуры, которая может инициировать и обеспечить реализацию крупных проектов".

Оргвопросы РАН

Сергеев рассчитывает на скорое принятие парламентом поправок к 253-му Федеральному закону, внесенных главой государства, которые "существенным образом расширяют роль Российской академии наук". По его словам, "очень важно, что Академия наук получает возможность прогнозирования: не только экспертной работы, которая была до сих пор, но и стратегического прогнозирования - и в научно- технологических вопросах, и в социально-экономических". "Плюс добавляется возможность внесения наших прогнозов и предложений на уровень государственной власти. У нас появляются важные инструменты, при помощи которых мы можем наши компетенции, наш интеллект предложить для того, чтобы двинуться по этой траектории", - отметил он.

Президент РАН также обратил внимание, что в проекте поправок к закону содержится положение о том, что "Академия наук получает возможность более активного участия в восстановлении научно-технического задела в обороне и безопасности". "Этого, к сожалению, до сих пор не было, это мы сейчас должны получить и полностью отработать", - считает академик.

"Еще один существенный вопрос, тоже в духе времени - это вопрос, связанный с научной дипломатией. Наука играет сейчас важнейшую роль в сложной геополитической ситуации, и мосты, которые наводят ученые между странами, - это мосты, позволяющие преодолевать политические барьеры. В этом плане у нас сейчас появляется целый набор функций по формулировке и реализации научной дипломатии", - сказал Сергеев. И пообещал: "Тоже обязательно отработаем, понимая, насколько это важно для страны".