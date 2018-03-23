Ученые восстановили историю летчика истребителя, поднятого со дна Керченского пролива

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Российские ученые восстановили героическую историю летчика, чей истребитель времен Великой Отечественной войны подняли весной 2017 года со дна Керченского пролива. Николай Крайний сумел выжить после крушения самолета. Его спасли вместе с другом-однополчанином, рассказал в пятницу журналистам научный сотрудник Черноморского центра подводных исследований Павел Горбунов.

Ранее сообщалось, что весной 2017 года поисковики подняли со дна пролива американский истребитель Р-40 времен Великой Отечественной войны, известный под названием "Киттихок". Одномоторный самолет производства американской корпорации Curtiss-Wright Corp, поставленный на вооружение Красной армии по ленд-лизу, пролежал на дне Керченского пролива более 70 лет. Исследователи полагают, что боевая машина служила в штурмовом авиаполку Черноморского флота и принимала участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции в 1943 году, когда советские войска предприняли попытку отбить Керченский полуостров у гитлеровской армии. В той операции с советской стороны участвовало более 130 тыс. бойцов, свыше 250 кораблей и больше 1 тыс. самолетов.

Судьба летчика

"Нам удалось восстановить судьбу летчика этого самолета, - рассказал журналистам Горбунов. - Пилотировал [истребитель] лейтенант Николай Семенович Крайний. Самолет, видимо, был подбит в крыло, и летчику удалось приводниться: он посадил самолет на воду, выбрался и на надувной резиновой лодке дрейфовал в [Керченском] проливе". По словам ученого, это произошло 15 ноября 1943 года, во время проведения Керченско-Эльтигенской десантной операции.

"Летчику удалось спастись, спас его лучший друг Александр Карпов, они были земляки, из Ставропольского края, однополчане. Когда Карпов вернулся с боевого вылета, ему стало известно о том, что сбит его друг. Он вызвался найти своего друга. И он его обнаружил", - рассказал Горбунов, добавив, что по наводке однополчанина Крайнего подобрал спасательный катер.

Ученый сообщил, что спустя пять месяцев Крайнего пришлось снова спасать. По его словам, в апреле 1944 года, во время освобождения Крыма, самолет Крайнего снова сбили, летчику удалось сесть на воду. Спас его снова тот же земляк.

"Карпов вылетел, нашел над морем своего друга, попутно он сбил немецкий гидроплан, который был направлен, чтобы взять в плен Крайнего. Наш спасательный катер подобрал Крайнего и взял в плен тех немцев со сбитого гидроплана", - рассказал Горбунов.

"Это история, достойная остросюжетного художественного фильма. Мы видим, что крушение самолета - это не только трагедия, но и чудесная история спасения", - добавил ученый. Он также сообщил, что оба летчика прожили после войны долгую жизнь.