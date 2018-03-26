Ямальские и ярославские ученые проводят эксперимент о влиянии соли на ценные породы рыб

САЛЕХАРД, 26 марта. /ТАСС/. Специалисты Собского рыбоводного завода из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина в Ярославской области проводят эксперимент о влиянии соли на выращивание и выживаемость сиговых пород рыб - муксуна, чира, пеляди. Об этом ТАСС сообщил директор завода Данил Эльтеков.

"Мы сейчас работаем с Институтом биологии внутренних вод из поселка Борок Ярославской области. Пытаемся выяснить оптимальную минерализацию или, проще говоря, максимально допустимую концентрацию соли в воде при выращивании сиговых", - сказал Эльтеков.

По его словам, содержащиеся в соли минералы калия и натрия благотворно влияют на скорость развития малька, но предельно допустимую норму этих минералов пока никто не знает. "Ученые помещают малька в разные среды и смотрят, как меняются его жизненные показатели в зависимости от различной концентрации соли в воде", - пояснил собеседник агентства.

Собский рыбоводный завод - единственный в Арктике завод по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых пород рыбы, был введен в эксплуатацию на реке Собь в ЯНАО весной 2017 года. Первый экспериментальный выпуск мальков прошел летом 2016 года. Строительство финансировало правительство округа и компания "Новатэк".

Как отметил Эльтеков, задача проекта - восполнить популяцию исчезающих видов рыб и разработать для этого лучшую технологию. "Мы выбрали совершенно новый подход для России, частично позаимствованный у наших коллег из Норвегии, который до этого не применяли. Мы выращиваем мальков сиговых рыб с высокой выживаемостью круглый год в бассейнах с установкой замкнутого водоснабжения, в то время как аналогичные рыбоводные предприятия работают исключительно в весенне-летний период в сорах - в естественных условиях на мелководье", - добавил он.

В этом году завод вырастит и выпустит в Обь около 40 млн молоди сиговых пород, в том числе до 7 млн мальков муксуна, который сейчас находится на грани исчезновения и запрещен к вылову. Также предприятие формирует маточное стадо муксуна.