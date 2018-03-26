Путин отметил важность объединения ресурсов для достижения высоких результатов в науке

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил важность объединения усилий разных стран для развития мировой науки и вклад в эту работу Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). Об этом глава российского государства написал в приветствии участникам и гостям международной конференции "ОИЯИ: 25 лет новой эры".

"Накопленный за прошедшее время опыт и впечатляющие результаты убедительно свидетельствуют об эффективности выбранного пути, о важности объединения национальных ресурсов для достижения высоких целей, стоящих перед человечеством", - заявил президент, напомнив, что 25 лет назад группа государств приняла решение о начале совместной работы в ОИЯИ. "Сегодня благодаря вкладу всех участников ОИЯИ занимает лидирующие позиции в мире по целому ряду ключевых направлений современной физики, проводит уникальные теоретические и экспериментальные исследования, создает инновационные ядерные и информационные технологии", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что "накопленный потенциал позволяет ученым инициировать перспективные крупномасштабные проекты, в том числе класса "мегасайенс", призванные значительно расширить границы познания, существенно улучшить качество жизни людей". "Уверен, что высокая степень кооперации, плодотворный обмен идеями и достижениями помогут вам и впредь добиваться успехов, формировать "передний край" науки", - отметил Путин.

ОИЯИ создали на основе межправительственного соглашения, подписанного в 1956 году в Москве правительствами 11 стран-учредителей, вклад СССР составлял 50%. Целью создания организации было объединение усилий, научного и материального потенциала государств-членов для изучения фундаментальных свойств материи. Сейчас его членами являются 18 государств, с еще шестью странами заключены соглашения о сотрудничестве. Основные направления исследований: физика элементарных частиц, ядерная физика и физика конденсированных сред.