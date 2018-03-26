Скафандры для полета в стратосферу на самолете с солнечными батареями создадут в России

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российское НПП "Звезда" создаст скафандры для первого полета в стратосферу на самолете, получающем энергию за счет солнечных батарей. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Сергей Поздняков на презентации проекта в посольстве Швейцарии в Москве.

"Самолет должен выдержать совершенно необычные условия: низкие температуры, перепады давления, солнечную радиацию, но все эти несвойственные человеку условия должен выдержать и сам человек. Поэтому мы в этом проекте, и он нам очень интересен. Он абсолютно некоммерческий. Это будет первый полет на такие высоты самолета, работающего на солнечных батареях", - сказал Поздняков.

К концу 2018 года планируется достичь границы вечного стратосферного холода (25 тыс. метров над уровнем моря). Это станет первым в истории человечества полетом на такую высоту самолета, работающего на солнечных панелях.

По словам Позднякова, высота более 5-6 тысяч километров смертельно опасна для человека, а поскольку полет будет длиться несколько часов, для него необходим специальный скафандр. В НПП "Звезда" его разработали на базе спасательного скафандра для космонавтов, которые сейчас используют для полетов на МКС. В скафандрах для SolarStratos двое пилотов будут находиться около шести часов, там будет установлен специальный охлаждающий патрон и особая сборка вентилятора для обеспечения внутренней циркуляции воздуха.

"Таких скафандров несколько, и один из них подогнан специально под (главного пилота проекта - прим. ТАСС) Рафаэля Домжана по размеру. Но, возможно, понадобятся какие-то доработки, потому что ключевое - это проверки в реальной кабине самолета, которые до сих пор не сделаны. Это следующая стадия работ, которой надо заняться", - сказал Поздняков.

SolarStratos - швейцарский проект, цель которого - совершить первый пилотируемый полет в стратосферу на самолете, летящем полностью за счет солнечной энергии. Согласно данным проекта, одноименный самолет получает всю необходимую энергию от солнечных батарей на крыльях площадью 22 квадратных метра, он весит 450 килограммов при длине 8,5 метров и размахе крыла 24,8 метра. Первый испытательный полет состоялся в Швейцарии в 2017 году на высоте 300 метров.