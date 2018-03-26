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Ученые СКФУ завершили проект по созданию оптической лазерной керамики

Наука
26 марта, 18:45 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 26, марта. /ТАСС

По словам проректора по научной работе и стратегическому развитию СКФУ Андрея Лиховида, разработанный материал по своим свойствам превосходит используемые в лазерных технологиях стекла и монокристаллы

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СТАВРОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) завершили проект разработки оптической лазерной керамики, которая может применяться в сфере медицины, обороны, космических технологий. Полученный материал превзошел японский аналог, сообщил ТАСС проректор по научной работе и стратегическому развитию Андрей Лиховид.

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Разработанный материал по своим свойствам также превосходит используемые в лазерных технологиях стекла и монокристаллы. Лазеры, созданные на основе оптической керамики, могут быть более дешевыми, эффективными и компактными по сравнению с существующими. Спектр использования широкий - от лазерных скальпелей в медицине до поджигателей ракетных двигателей в космических технологиях.

"За несколько лет работы мы достигли высокого результата. Мы не просто создали прозрачную оптическую керамику, но и превзошли японский аналог. Например, японский аналог лазерной керамики имеет показатель светопропускания 80%, а мы получили 84%", - сказал Лиховид.

Разработка велась по заказу государственного Фонда перспективных исследований. "Ранее существовала большая проблема - керамику нужного качества не могли создать в России. В частности, монокристалл, который может использоваться в лазере, не отвечал требованиям по многократности и долговечности использования", - уточнил профессор.

Как пояснили ТАСС, вуз вошел в консорциум наряду с государственным лазерным полигоном "Радуга", Институтом прикладной физики РАН, Российским федеральным ядерным центром - Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики и другими. В 2018 году консорциум приступит к созданию дисковых лазеров на основе оптической керамики. "Исходя из того, что сложные технологии получения данной керамики, все компетенции, оборудование и лаборатории находятся в Ставрополе, было бы оптимальным производство комплектующих (керамики, порошков для керамики) тоже оставить в Ставрополе", - отметил Лиховид.

Как сообщалось ранее, лаборатория перспективных технологий керамики была открыта в СКФУ в 2015 году, она стала совместным проектом Фонда перспективных исследований, Министерства образования и науки России и университета. На организацию лаборатории Минобрнауки РФ выделило 70 млн рублей, еще 200 млн рублей из средств программы развития университета потратили на оборудование. Разработанный лазер будет применяться в сфере обороны и безопасности России, а также иметь широкий спектр гражданского применения.

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