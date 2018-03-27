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Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект президента о расширении полномочий РАН

Наука
27 марта, 0:13 UTC+3 МОСКВА 27, марта. /ТАСС

По словам президента академии Александра Сергеева, законопроект подготовлен по результатам совместной работы РАН с администрацией президента

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Госдума рассмотрит во вторник в первом чтении президентский законопроект, расширяющий цели деятельности, основные задачи и полномочия Российской академии наук (РАН). На пленарное заседание нижней палаты парламента по этому пункту повестки приглашен президент РАН Александр Сергеев, а с докладом выступит вице-президент академии Валерий Козлов.

Дополнительно важные полномочия

Как пояснял ТАСС Сергеев, законопроект подготовлен по результатам совместной работы РАН с администрацией президента. "Мы в январе встречались с Владимиром Владимировичем [Путиным] и обсуждали актуализацию задач РАН", - отмечал Сергеев. По его словам, данная инициатива - первый шаг, благодаря которому РАН получает дополнительно важные полномочия: прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны. В настоящее же время у РАН только экспертные функции.

Кроме этого, согласно проекту закона, РАН получает возможность проводить научные исследования за счет средств бюджета во всех сферах научной деятельности.

В соответствии с инициативой президента, академия фактически станет заказчиком для научных институтов и будет не только разрабатывать программу фундаментальных исследований, но и организовывать их. Согласно документу, РАН получит право на организацию международного обмена, непосредственного участия в международных научных исследованиях.

В законопроекте также идет речь об участии академии в оборонных исследованиях. По словам Сергеева, "РАН будет играть важную роль в плане возобновления научно-технического задела в обороне и безопасности". Пока что у РАН нет инструментов для работы в этой сфере, указывал он.

Поправками также уточняется регламент взаимодействия Академии наук с Федеральным агентством научных организаций.

Эволюционный шаг в нужном направлении

По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, академика РАМН Геннадия Онищенко, поправки президента РФ Владимира Путина в закон о РАН станут одним из эволюционных шагов в направлении ее становления главным научным учреждением в работе по выведению России в лидеры в новом технологическом укладе, в который вступает глобальная экономика.

Парламентарий напомнил, что перед избранием нового президента РАН Путин "поставил задачу, чтобы академия стала главным научным учреждением страны и возглавила ту работу, которую нужно провести, чтобы Россия со своим научным потенциалом в новом технологическом укладе была не просто участником, а одним из главных лидеров этого периода". По его словам, "эти поправки в действующий закон об академии наук продуманы, обсуждены в академическом сообществе, в рамках Совета по науке и образованию, который президент возглавляет. Депутат назвал это "эволюционным шагом в нужном направлении".

Онищенко указывал на своевременность и необходимость поправок в закон о РАН и предполагал, что они будут приняты Госдумой в трех чтениях до конца весенней сессии.

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Персоны
Козлов, Валерий Васильевич Путин, Владимир Владимирович Сергеев, Александр Михайлович Онищенко, Геннадий Григорьевич
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