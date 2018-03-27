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Президент РАН: поправки в закон о РАН свидетельствуют о большом внимании властей к науке

Наука
27 марта, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Александр Сергеев выразил несогласие с мнением, что изменения в законодательство являются "декоративными"

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Поправки в закон о Российской академии наук очень важны и свидетельствуют о большом внимании к РАН со стороны власти. Об этом во вторник на конференции научных работников заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Поправки [в закон о РАН] были разработаны [Российской академией наук], они были переданы в администрацию президента, над ними работали и юристы, и соответствующие управления. То, что появилось 24 февраля, я вам могу честно сказать, это на базе ряда наших предложений, те существенные изменения, многие говорят - декоративные... Не декоративные, а дай Бог нам с этим справиться. Изменения будут очень важные... То, что это внес сам президент, это свидетельствует о том, что он уделяет очень большое внимание", - сказал Сергеев.

Президент РАН подчеркнул, что изменения указывают на рост интереса руководства страны к академии наук и "искреннему желанию", чтобы РАН стала главной научной организацией страны.

Новые полномочия

Сергеев отметил, что в поправках содержится ряд новых направлений, по которым будет работать РАН, если законопроект примут в предложенном виде.

Во-первых, у РАН появится функция прогнозирования и полномочия стратегического планирования. Во-вторых, академия сможет выносить результаты своего стратегического планирования на уровень госвласти. В-третьих, РАН должна стать заказчиком всех фундаментальных и поисковых исследований.

"Российская академия наук становится заказчиком всех фундаментально-поисковых исследований в стране. Формулировка этого пункта, так как она сформулирована президентом, существенно более сильная, чем мы предлагали. Вы вчитайтесь в формулировку. Я надеюсь, это будет принято", - сказал Сергеев.

Помимо этого, предполагается, что РАН возьмет на себя ответственность за выполнение научно-технологического задела в сфере обороны и национальной безопасности. Так же академия наук будет заниматься научной дипломатией и популяризацией науки.

"Когда обсуждаешь с коллегами, некоторые из них говорят - мы ждали чего-то большего. <...> Но чтобы больше получить, нужно правильно ответить на то, что вам сейчас предлагают делать", - сказал Сергеев.

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Персоны
Сергеев, Александр Михайлович
Темы
Реформа Академии наук
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