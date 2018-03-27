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Госдума приняла в I чтении законопроект, расширяющий полномочия РАН

Наука
27 марта, 13:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

В документе предлагается наделить Академию наук правом проводить фундаментальные исследования в сфере ОПК за счет бюджета

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© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник в первом чтении президентский законопроект, которым предлагается расширить полномочия Российской академии наук (РАН), в том числе дополнив основные направления ее деятельности координацией научных исследований в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах повышения обороноспособности и безопасности страны.

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"Законопроектом предлагается дополнить основные направления деятельности РАН обеспечением преемственности и координации научных исследований, реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства", - говорится в сопроводительных материалах.

Согласно проекту закона, в перечень целей деятельности РАН включается "прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития РФ, научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования, популяризация достижений науки и техники среди детей и молодежи".

Среди новых задач академии, в соответствии с инициативой главы государства, будет "проведение финансируемых за счет бюджета фундаментальных и поисковых научных исследований, реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства". РАН сможет также заниматься организацией разработки программы фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период, а также организацией и координацией поисковых научных исследований, которые проводят научные организации.

Академия, согласно законопроекту, кроме руководства научной и научно-технической деятельностью научных организаций, будет осуществлять экспертизы научных и научно-технических результатов, полученных этими организациями в порядке, установленном правительством РФ.

Документом также предусматривается, что РАН будет ежегодно готовить и представлять президенту РФ и в правительство доклад о реализации государственной политики в сфере научной и научно-технической деятельности. Академия также получит право направлять в органы государственной власти РФ предложения по развитию законодательства по вопросам, относящимся к сфере деятельности РАН, и проводить по ним публичные слушания.

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