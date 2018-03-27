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Искусственный интеллект будет помогать врачам в Мурманской области

Наука
27 марта, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Отечественная платформа Botkin.AI позволит выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях и прогнозировать риски их развития

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Система медицинской диагностики на основе искусственного интеллекта, созданная компанией "Интеллоджик" (резидент "Сколкова"), будет помогать врачам выявлять онкологические заболевания, сообщает во вторник фонд "Сколково".

Платформу поддержки принятия врачебных решений, получившую название Botkin.AI, запустят в клинической больнице имени П. А. Баяндина в Мурманской области.

"Первым этапом пилотного проекта в Мурманске будет внедрение автоматического ретроспективного скрининга КТ изображений грудной клетки для выявления признаков рака легких на ранних стадиях. Далее мы планируем расширять количество нозологий и модальностей, а также проводить анализ рисков развития заболеваний, анализируя данные электронных медицинских карт",- говорит генеральный директор ООО "Интеллоджик" Сергей Сорокин.

Botkin.AI поможет выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, прогнозировать риски их развития. Разработанная компанией технология позволит также контролировать соблюдение клинических рекомендаций и снизить затраты на клинические исследования, а как следствие - повысить эффективность системы здравоохранения в целом.

"Задача пилотного проекта внедрения отечественной платформы Botkin.AI - отработка механизмов эффективного использования технологий искусственного интеллекта для выявления заболеваний на ранних стадиях и оценки рисков развития заболеваний в целях повышения эффективности медицинской помощи в России",- говорит главный врач Мурманской областной клинической больницы имени П. А. Баяндина Александр Будов.

Botkin.AI - платформа для диагностики и оценки рисков развития заболеваний с использованием технологий искусственного интеллекта. Платформа основана на патентуемой технологии создания математических моделей представления пациентов на основе различных медицинских данных: биомедицинских изображений, структурированных данных из электронных медицинских карт, неструктурированной медицинской информации.

"Сейчас мы наблюдаем всплеск интереса к внедрению нейросетевых технологий в области медицины, для IТ-кластера "Сколково" эта тема также стала одной из приоритетных. Мы видим реальные проекты, которые создаются в соответствии с потребностями практикующих врачей, больниц и целых регионов. Мы медленно, но верно вступаем в новую эру медицинского обслуживания. И очень приятно, что именно сколковские компании находятся на пике этих поистине эпохальных изменений", - отметил руководитель направления "IoT, Электроника, Digital Health" IT-кластера фонда "Сколково" Сергей Воинов.

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