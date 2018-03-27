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В Дубне создан новый суперкомпьютер, названный в честь академика Говоруна

Наука
27 марта, 14:54 UTC+3 ДУБНА ДУБНА 27, марта. /ТАСС

Исследователи ожидают, что новый суперкомпьютер поможет ускорить комплексные теоретические и экспериментальные исследования в области ядерной физики и физики конденсированных сред

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ДУБНА, 27 марта. /ТАСС/. Новый суперкомпьютер, который создан в Дубне, может войти в топовые рейтинги российских систем такого класса. Об этом на презентации во вторник сообщил замминистра образования и науки, академик РАН Григорий Трубников.

"Как только машина будет загружена задачами, мы ожидаем, что она войдет в топовые рейтинги российских компьютерных систем подобного класса", - сказал Трубников. Теоретическая пиковая производительность машины оценивается в один петафлопс, или один квадриллион FLOPS - величины, обозначающей количество операций с плавающей запятой в секунду - в одинарной точности и 500 терафлопс в двойной точности.

Машина получила имя в честь академика Николая Говоруна, математика и бывшего главреда советского журнала "Программирование". Суперкомпьютер имени Говоруна - это совместный проект Лаборатории теоретической физики им. Боголюбова и Лаборатории информационных технологий, поддержанный дирекцией Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна) и реализованный при участии специалистов группы компании РСК, корпорации Intel, компаний NVIDIA и IBS Platformix.

Ученые ожидают, что новый суперкомпьютер существенно ускорит комплексные теоретические и экспериментальные исследования в области ядерной физики и физики конденсированных сред.

Вычислительные мощности "Говоруна" будут использоваться для целого спектра исследований ОИЯИ, например, в рамках мегапроекта NICA, и для решения задач, выполняемых в кооперации с другими мировыми научными и исследовательскими центрами: ЦЕРН, FAIR, BNL.

Новый суперкомпьютер позволит проводить массивные параллельные расчеты для решения задач в области квантовой хромодинамики; позволит качественно повысить оперативность моделирования динамики столкновений релятивистских тяжелых ионов и предоставит возможности для исследования свойств сильно-коррелированных систем в области физики новых материалов.

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