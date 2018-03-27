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Ученые: одиночество повышает риск острых сердечно-сосудистых расстройств

Наука
27 марта, 15:07 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 27, марта. /ТАСС

В частности, риск смерти от инфарктов и инсультов возрастает на 32%

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ЛОНДОН, 27 марта. /ТАСС/. Жизнь в одиночестве на одном месте в отсутствие новых впечатлений - прямой путь к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, вплоть до инфарктов и инсультов.

Таковы выводы международной группы ученых-медиков, завершившей научное исследование в стране, первой в мире создавшей министерство по вопросам одиночества.

Результаты многолетних наблюдений за подданными своей страны, охвативших порядка 470 тыс. человек, были опубликованы накануне в журнале Британского общества кардиоваскулярных расстройств Heart ("Сердце").

"Социальная изоляция и ощущение одиночества, чувство ненужности несут прямую угрозу возникновения таких серьезных расстройств сердечно-сосудистой системы, как инфаркты миокарда, инсульты, - отмечают исследователи в опубликованном докладе. - Такой социальный статус человека уже давно приводит к обострению заболеваний указанных и, как следствие, к повышенной смертности населения".

Главная отличительная черта исследования - выделение фактора одиночества из ряда причин, приводящим к инфарктам и инсультам.

Исследователи, помимо прочего, считают одиночество спутником бедности и указывают на необходимость в подобных случаях делать все для повышения уровня жизни пациентов. При жизни в одиночестве риск смерти от инфарктов и инсультов возрастает на 32%, отмечается в исследовании.

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