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Онищенко: поправки в закон о РАН расширят возможности научных исследований академии

Наука
27 марта, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Согласно законопроекту, Академия наук, в частности, получит право самой проводить исследования за счет средств бюджета во всех сферах научной деятельности

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Поправки в закон о Российской академии наук (РАН) предусматривают финансирование фундаментальных научных исследований, проводимых РАН, за счет бюджетных ассигнований. Об этом сообщил депутат Госдумы Геннадий Онищенко на пленарном заседании нижней палаты.

Госдума во вторник приняла в первом чтении президентский законопроект, расширяющий цели деятельности, основные задачи и полномочия Российской академии наук (РАН). На пленарное заседание нижней палаты парламента по этому пункту повестки приглашен президент РАН Александр Сергеев. Согласно законопроекту, РАН, в частности, получит право самой проводить научные исследования за счет средств бюджета во всех сферах научной деятельности. По действующему законодательству, Академия может заниматься только разработкой программы проведения фундаментальных научных исследований.

"Еще одна важная новелла в принимаемом сегодня нами законопроекте - проведение и финансирование за счет бюджетных ассигнований фундаментальных научных исследований, в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса. Да, академия работает в этой области, но законодательного оформления, инсталляции этой функции на сегодняшнем действующем законе 2013 года нет", - сказал Онищенко.

Законопроект предусматривает внесение поправок в ФЗ "О Российской академии наук" в части расширения деятельности, основных задач и полномочий РАН. В частности, к целям деятельности РАН законопроектом предлагается дополнительно отнести прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны, научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования, популяризацию достижений науки и техники среди детей и молодежи и ряд других.

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