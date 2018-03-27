Ученые установили кристаллическую структуру борида натрия

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Международная группа ученых совместно с профессором Сколтеха и МФТИ Артемом Огановым установила кристаллическую структуру и химический состав борида натрия, свойства которого долгое время были предметом споров, сообщила во вторник пресс-служба Сколтеха.

Бор - химический элемент, образующий сложные кристаллические модификации, все из которых являются сверхтвердыми. Соединения бора с металлами - бориды - часто имеют очень сложные химические составы и кристаллические структуры. С помощью разработанного профессором Сколтеха метода USPEX - компьютерного предсказания кристаллических структур - ученым удалось разрешить спор о том, каков состав борида натрия - Na2B30 или Na2B29.

"Настоящий детектив"

"Эта работа - настоящий детектив. Выяснилось, что все в какой-то степени заблуждались: кто-то в химической формуле, а кто-то в структуре. Меня в таких историях всегда удивляет то, что мы часто говорим о том, что живем в XXI веке, что у нас супер-приборы и мы можем почти все, а на самом деле, несмотря на действительно огромный прогресс в науке, мы иногда даже не знаем, что за вещество держим в руках при обычных условиях", - приводит слова Оганова пресс-служба Сколтеха.

В сообщении говорится, что результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review B.

По словам ученого, борид натрия - "вещество значительно мягче алмаза и находится на нижней границе сверхтвердого". "Но в отличие от алмаза, его синтез не требует давлений, и потому гораздо дешевле", - добавил Оганов.

Он отметил, что в ходе исследования выяснилось, что Na2B30 стабилен, а Na2B29 - нет. Было показано, что добавление всего одного атома радикально меняет не только стабильность, но и электронные свойства (превращая вещество из металла в полупроводник - прим. ТАСС) и резко увеличивая твердость этого материала, сказал ученый.

"Найденная нами кристаллическая структура Na2B30 более стабильна, чем предложенная предыдущими исследователями, и столь же хорошо согласуется с экспериментальными дифракционными данными", - добавил Оганов.

В перспективе, по его словам, борид натрия можно использовать в любой отрасли, где требуются очень твердые элементы, например, при создании буровых установок и другого технического оборудования.