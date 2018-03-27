Ученые: долгая дорога до работы провоцирует развитие психических заболеваний

БЕРЛИН, 27 марта. /ТАСС/. Слишком долгие поездки от дома до работы негативно сказываются на психическом здоровье человека, что приводит к депрессивным расстройствам, страхам и беспокойству.

К такому выводу, как сообщает агентство DPA, пришли исследователи из Научного института при компании АОК, занимающейся медицинским страхованием, на основании данных более чем 13 млн человек.

Работники, вынужденные преодолевать более 500 км, чтобы добраться до рабочего места, на 15% чаще не выходят на работу из-за психических заболеваний, чем сотрудники, проезжающие менее 10 км. Расстояние в полтысячи километров обычно преодолевают люди, которые в будние дни живут в городе, где работают, а выходные проводят дома с семьей.

Эксперты отмечают, что даже ежедневные поездки до работы длиной в 50 км уже несут определенный риск. В 2017 году сотрудники, вынужденные преодолевать такое расстояние, не выходили на работу из-за психических заболеваний в среднем 3,2 дня. Среди тех, кто проезжал более 500 км, это число составляет 3,4. Тем, чья работа находится на удалении 10 км от дома, нездоровилось 2,9 дня в течение года.

По словам заместителя директора института Хельмута Шрёдера, средняя продолжительность больничного в Германии в 2017 году составила около 19 дней. Несмотря на то, что психические заболевания занимают пятое место среди жалоб застрахованных лиц, максимально зафиксированная продолжительность болезни составляла 26 дней. В общей сложности количество дней, которые немцы провели на больничном из-за проблем с психикой, за последние 10 лет возросло на 68%, отмечают специалисты. По их мнению, это самый высокий рост среди всех видов заболеваний.