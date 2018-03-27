Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые: долгая дорога до работы провоцирует развитие психических заболеваний

Наука
27 марта, 17:45 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 27, марта. /ТАСС

Эксперты исследовали данные 13 млн человек

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Коротаев/ТАСС

БЕРЛИН, 27 марта. /ТАСС/. Слишком долгие поездки от дома до работы негативно сказываются на психическом здоровье человека, что приводит к депрессивным расстройствам, страхам и беспокойству.

К такому выводу, как сообщает агентство DPA, пришли исследователи из Научного института при компании АОК, занимающейся медицинским страхованием, на основании данных более чем 13 млн человек.

Смотрите также
Психиатрическая клиническая больница имени Н.А. Алексеева

Жизнь за зеркалом разума

Работники, вынужденные преодолевать более 500 км, чтобы добраться до рабочего места, на 15% чаще не выходят на работу из-за психических заболеваний, чем сотрудники, проезжающие менее 10 км. Расстояние в полтысячи километров обычно преодолевают люди, которые в будние дни живут в городе, где работают, а выходные проводят дома с семьей.

Эксперты отмечают, что даже ежедневные поездки до работы длиной в 50 км уже несут определенный риск. В 2017 году сотрудники, вынужденные преодолевать такое расстояние, не выходили на работу из-за психических заболеваний в среднем 3,2 дня. Среди тех, кто проезжал более 500 км, это число составляет 3,4. Тем, чья работа находится на удалении 10 км от дома, нездоровилось 2,9 дня в течение года.

По словам заместителя директора института Хельмута Шрёдера, средняя продолжительность больничного в Германии в 2017 году составила около 19 дней. Несмотря на то, что психические заболевания занимают пятое место среди жалоб застрахованных лиц, максимально зафиксированная продолжительность болезни составляла 26 дней. В общей сложности количество дней, которые немцы провели на больничном из-за проблем с психикой, за последние 10 лет возросло на 68%, отмечают специалисты. По их мнению, это самый высокий рост среди всех видов заболеваний.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
2
Администрация Кемерова опубликовала список погибших и пропавших без вести при пожаре
3
Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии
4
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
5
Стал известен состав сборной России по футболу на матч с французами
6
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
7
НАТО высылает семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе в связи с делом Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама