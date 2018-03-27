Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На дне швейцарского озера нашли дырявый ботинок, выброшенный пять тысяч лет назад

Наука
27 марта, 21:11 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 27, марта. /ТАСС

Ботинок, напоминающий лапоть, был сделан из лыка и принадлежал взрослому человеку

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 27 марта. /ТАСС/. Дырявый ботинок человека, жившего пять тысяч лет назад, обнаружен археологами на дне озера Грайфензее на севере Швейцарии. Речь идет о редком артефакте, заявили во вторник власти кантона Цюрих.

"Найден почти полностью сохранившийся ботинок, которому около пяти тысяч лет, - говорится в сообщении, размещенном на сайте кантонального правительства Цюриха. - Таких находок в Европе было сделано менее десятка".

Внешне напоминающий лапоть полуоткрытый ботинок изготовлен из лыка. При производстве обуви в те времена применяли ленточки из лыка толщиной в полсантиметра. "Поскольку длина ботинка - 26 см, он, по всей видимости, принадлежал взрослому человеку", - отмечают специалисты. Под пяткой на ботинке зияет дырка: судя по всему, поэтому он и был выброшен хозяином.

Большинство предметов одежды каменного века крайне хрупки. Они изготавливались из растительных материалов. Швейцарские археологи называют чудом, что некоторые предметы дошли до нашего времени, не поддавшись разложению.

Подводные изыскания ведутся на озере Грайфензее на глубине 3,5 метров. На поверхность артефакты извлекаются вместе с илом, от которого затем скрупулезно очищаются в лаборатории. Для предотвращения появления микробов помещение лаборатории постоянно охлаждают, в нем поддерживают необходимую влажность.

Ботинок найден на территории общины Мау. Древние артефакты были впервые обнаружены в этой общине в конце XIX века, когда уровень озера понизился на один метр после изменения русла реки Глатт. Потребовалось более века, прежде чем в этом месте были проведены скрупулезные систематические исследования. Обнаружены культурные слои, относящиеся к трем различным культурам, сменявшим друг друга на протяжении 3800-2500 годов до нашей эры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Швейцария
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
2
Вице-губернатор Кузбаcса на коленях попросил прощения у близких жертв пожара в Кемерове
3
Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии
4
Мэй заявила, что у нее нет доказательств вмешательства РФ в британские демпроцессы
5
СК оценит действия пранкера, сообщившего о якобы сотнях погибших в Кемерове
6
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
7
Часть государств ЕС отказалась высылать дипломатов РФ, несмотря на давление Лондона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама