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СМИ: ученые КНР с помощью технологии 3D-печати произвели компонент термоядерного реактора

Наука
28 марта, 10:45 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 28, марта. /ТАСС

Сотрудники Академии наук Китая отметили, что им уже удалось успешно протестировать созданную таким образом первую стенку бланкета

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ПЕКИН, 28 марта. /ТАСС/. Ученые института безопасности ядерной энергетики при Академии наук Китая создали с помощью технологий 3D-печати ключевой компонент термоядерного реактора - бланкет - элемент, окружающий зону реакции, выполняющий функции отвода тепла и воспроизводства трития. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа".

Как отмечают сотрудники института, в настоящее время им удалось получить с помощью 3D-принтера и успешно протестировать первую стенку бланкета. По данным экспериментальных исследований, "точность размеров напечатанной детали полностью соответствует стандартам".

В сообщении говорится, что при изготовлении компонентов реактора китайские ядерщики, как правило, используют разработанную в КНР малоактивируемую мартенситную сталь (CLAM). Однако применение этого материала влечет ряд технических проблем, среди которых - неточность при производстве комплексных деталей. По словам сотрудников института, "внедрение в процесс технологии 3D-печати позволит не только обеспечить высокую точность исполнения сложных компонентов, но и значительно повысить коэффициент эффективности расходования материалов".

В настоящее время в Китае насчитывается 38 действующих ядерных реакторов и около 20 находятся на стадии строительства.

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