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Совет по координации работы ФАНО и РАН возглавил директор Института молекулярной биологии

Наука
28 марта, 14:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Ранее совет возглавлял вице-президент РАН Юрий Балега

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Александр Макаров

Александр Макаров

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Научно-координационный совет при Федеральном агентстве научных организаций (ФАНО) возглавил директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Александр Макаров.

Об этом сообщает пресс-служба ФАНО в среду.

Научно-координационный совет - совещательный орган при Федеральном агентстве научных организаций. Его основной целью является координация взаимодействия Агентства и подведомственных ему научных организаций с Российской академией наук.

Первое в этом году заседание Научно-координационного совета при ФАНО прошло 27 марта. На заседании обсуждалась плановая ротация состава Научно-координационного совета (НКС). "Председателем НКС стал Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН. Ранее совет возглавлял Юрий Балега, вице-президент РАН, научный руководитель Специальной астрофизической обсерватории РАН", - говорится в сообщении.

Заместителями председателя НКС являются директор Института "Международный томографический центр" СО РАН Ренад Сагдеев и директор ФИЦ биотехнологии и безопасности пищи" Виктор Тутельян. В ходе заседания были утверждены еще два заместителя председателя НКС. Ими стали директор Физического института им. П. Н. Лебедева РАН Николай Колачевский и директор Научно-исследовательского института биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича Андрей Лисица.

"Мы постарались сохранить географическую локализацию и учитывать тематическую специализацию нового состава Научно-координационного совета", - сказал на заседании глава ФАНО Михаил Котюков, слова которого приводятся в сообщении.

Он поблагодарил членов совета за работу по налаживанию взаимодействия между ФАНО, РАН и исследовательскими институтами, отметив, что благодаря этому удалось принять совместные решения по самым сложным вопросам развития российской науки.

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