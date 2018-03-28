Китайские археологи обнаружили на севере страны наскальные рисунки времен династии Мин

ПЕКИН, 28 марта. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Китайские ученые обнаружили на территории автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай) наскальные рисунки времен позднего периода правления династии Мин (1368-1644 годы). Об этом сообщили органы местной власти.

В ходе археологических работ, проводившихся на высоте 260 метров в горах вблизи хошуна (административно-территориальная единица района) Алашань-Юци, ученые отыскали девять изображений, высеченных в камне. По словам специалистов, на рисунках представлены фигуры людей, животных: коз, верблюдов, лошадей, а также письмена, выполненные на тибетском языке.

"Обнаружение этих фрагментов живописи имеет большое значение для изучения исторического развития Северного Китая", - отметил глава Бюро культурных реликвий Внутренней Монголии Фань Жуннань. По его словам, к настоящему времени на территории хошуна Алашань-Юци археологами найдено более 70 наскальных рисунков.

В мае прошлого во время проведения работ в горах Иньшань недалеко от города Хух-Хото (административный центр района) китайские ученые обнаружили древние отметки, высеченные в горной породе более 2 тыс. лет назад. Согласно утверждению специалистов, они символизируют пять планет Солнечной системы: Венеру, Юпитер, Меркурий, Марс и Сатурн. Практическое предназначение этих обозначений установить пока не удалось, но, по одной из версий, они использовались при совершении религиозных ритуалов.