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Минобрнауки разработало законопроект, регулирующий научную и инновационную деятельность

Наука
28 марта, 14:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Документом также регулируется финансовое обеспечение такой деятельности

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© Владимир Смирнов/ТАСC

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Минобрнауки России разработало проект закона о научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации.

Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Настоящий федеральный закон устанавливает основные принципы государственного регулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности формы поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, правовое положение субъектов, осуществляющих такую деятельность, субъектов, объектов и иных инструментов инфраструктуры указанных видов деятельности, а также полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления, связанные с организацией и поддержкой научной, научно-технической и инновационной деятельности", - говорится в тексте законопроекта.

В документе отмечено, что научные организации вправе без дополнительных указаний в учредительных документах принимать участие в конкурентных процедурах получения грантов, а также в процедурах размещения заказов на выполнение научно-исследовательских работ, которые финансируются с привлечением бюджетных и внебюджетных фондов РФ и других источников, в том числе международных фондов.

Также законопроектом регулируется финансовое обеспечение научной деятельности: принципы, источники и формы финансирования.

Кроме того, в документе прописаны условия использования оборудования для исследований в области обороны. "Уникальные научные установки, созданные за счет средств федерального бюджета и используемые для проведения научных исследований в целях обеспечения национальной обороны и безопасности, создания продукции, ограниченной в гражданском обороте, могут находиться исключительно в федеральной собственности", - отмечается в проекте.

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