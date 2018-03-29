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Президент РАН поддержал возмещение бизнесом затрат на прибыльные научные разработки

Наука
29 марта, 3:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Александр Сергеев добавил, что "государство должно заключить договор с бизнесом о том, как выстроить финансирование науки"

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Президент РАН Александр Сергеев

Президент РАН Александр Сергеев

© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент Российской академии наук Александр Сергеев считает, что финансирование российской науки может быть выстроено через договоренности между государством и бизнесом с целью возмещения последним затрат на научные разработки в случае их успешного выхода на рынок. Об этом глава академии рассказал в опубликованном в четверг интервью газете "Коммерсантъ".

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"Все начинается с фундаментальной науки, за которую ответственность несет государство. Ее результаты используются в поисковых, ориентированных исследованиях. А дальше начинается прикладная наука, когда есть работающий прототип и бизнес готов вкладывать в него деньги", - пояснил он.

"Государство должно заключить договор с бизнесом о том, как выстроить финансирование науки. Иначе мы просто не сможем быстро перекидывать мост от фундаментальных исследований до рынка", - уверен президент РАН.

По словам Сергеева, поисковая наука все еще остается рискованной областью для инвестиций. Академик предлагает схему, когда государство берет на себя издержки, если разработка не получается. "Но если она успешно выходит на рынок, то бизнес должен возместить затраты государству. Например, через активную поддержку этой научной области", - полагает глава РАН.

29 и 30 марта в Москве пройдет общее собрание академиков и членов-корреспондентов РАН, на встрече будут обсуждать стратегию развития и приоритетные направления деятельности РАН, тогда же пройдут выборы в президиум академии. Общее собрание РАН - высший орган управления академией. Это будет первое общее собрание после выборов нового руководства РАН, которые прошли в сентябре 2017 года. Избранный новым президентом академии физик Александр Сергеев набрал тогда около 70% голосов во втором туре голосования.

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