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Президент РАН заявил о завершении реформирования академии

Наука
29 марта, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Главная задача, которую поставило перед собой руководство РАН - восстановление диалога со всеми органами государственной власти, сказал Александр Сергеев

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Президент РАН Александр Сергеев

Президент РАН Александр Сергеев

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Этап реформирования академического сектора науки завершился, Российская академия наук (РАН) перешла в постреформенный этап. Об этом сказал в четверг на общем собрании РАН глава академии Александр Сергеев.

"Прошлый 2017 год был очень сложным ..., не состоявшиеся выборы президента РАН поставили вопрос о дальнейшей судьбе нашей академии. Перенесенным на осень выборам предшествовала широкая дискуссия, изменения в законодательство о выборах, предвыборная кампания с участием большого числа кандидатов. В итоге в сентябре было избрано новое руководство РАН. Выборами был завершен этап реформирования академического сектора науки, и мы вошли в новый постреформенный период", - сказал Сергеев.

По его словам, в программе руководства РАН были сформулированы 20 первоочередных задач, и первая, которую поставило перед собой руководство, - "поиск консенсуса, восстановление диалога, сотрудничества со всеми уровнями государственной власти". Сергеев отметил, что в этом плане была проведена большая работа.

Общее собрание академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук проходит 29 и 30 марта в Москве. На собрании будет обсуждаться стратегия развития и приоритетные направления деятельности РАН, а также пройдут выборы в состав президиума академии. Общее собрание РАН - высший орган управления академией.

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Персоны
Сергеев, Александр Михайлович
Темы
Реформа Академии наук
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